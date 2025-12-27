Bảo hiểm PVI hợp tác MISA mở rộng phân phối bảo hiểm trên nền tảng số

Bảo hiểm PVI ký hợp tác cùng Tập đoàn MISA, triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên nền tảng số, nhằm mở rộng tiện ích cho doanh nghiệp và người dân, ngày 25/12.

Theo thỏa thuận, các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm PVI được tích hợp trực tiếp trên nền tảng MISA Insurance, kết nối đồng bộ với hệ sinh thái phần mềm bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử của MISA. Giải pháp cho phép khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến 100% ngay trên phần mềm, giúp rút gọn quy trình, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Tài chính MISA, CEO JetPay (đơn vị thành viên của MISA) và ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Song song đó, hai bên triển khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm xã hội trên nền tảng số của MISA. Trong bối cảnh từ ngày 1/7/2025, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ nhóm đối tượng này thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ngoan và bà Phùng Thị Lý Hiền, Giám đốc Bảo hiểm PVI Vũng Tàu ký kết hợp đồng triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng MISA Insurance. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Các dịch vụ bảo hiểm và thu hộ bảo hiểm xã hội được tích hợp trên nền tảng MISA cho phép doanh nghiệp lựa chọn, đăng ký và thanh toán trực tuyến, đồng thời theo dõi lịch sử và trạng thái giao dịch theo thời gian thực. Theo đại diện hai bên, đây là bước đi nhằm đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, cho rằng hợp tác với MISA giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số, đồng thời thể hiện cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các giải pháp bảo hiểm và an sinh xã hội đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT MISA phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Ở phía đối tác, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch HĐQT MISA, cho biết thỏa thuận tạo nền tảng để hai bên mở rộng hệ sinh thái tiện ích, hướng tới tích hợp thêm các dịch vụ như bảo hiểm xe, nhà, nhà xưởng và thu hộ bảo hiểm xã hội, qua đó mang lại trải nghiệm liền mạch, gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng.

"Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi tin sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của MISA và uy tín, chuyên môn của Bảo hiểm PVI sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, đồng thời góp phần định hình và phát triển kinh tế số tại Việt Nam", bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Tài chính MISA, đồng thời là CEO JetPay, đơn vị thành viên của MISA chia sẻ.

MISA hiện có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phục vụ gần 400.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 44.500 đơn vị hành chính sự nghiệp và 3,5 triệu người dùng cá nhân. Doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái nền tảng số quản trị toàn diện, lấy tài chính - kế toán làm cốt lõi, kết nối với hạ tầng thanh toán do JetPay phát triển.

Trong khi đó, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, sở hữu năng lực tài chính và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Năm 2025, Bảo hiểm PVI được vinh danh tại InsuranceAsia News Awards for Excellence với các giải thưởng "General Insurer of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year".

Theo đại diện hai bên, lễ ký kết là dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp bảo hiểm, với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng, giá trị xã hội làm mục tiêu phát triển lâu dài. Trong tương lai, MISA và Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục các lĩnh vực hợp tác để tối ưu hóa tiềm năng và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Minh Ngọc