Bảo hiểm PVI góp mặt trong triển lãm thành tựu đất nước

Hà NộiGian hàng của Bảo hiểm PVI tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm gồm các sản phẩm tiêu biểu, đội ngũ chuyên gia và tư vấn viên giải đáp khách tham quan.

Bảo hiểm PVI tham gia Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm không chỉ trưng bày, còn để khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu mang tầm vóc quốc tế. Gian hàng của Bảo hiểm PVI kể câu chuyện phát triển gần 30 năm, thể hiện khát vọng vươn xa, đổi mới và dẫn dắt xu thế bảo hiểm số, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập.

Khách hàng tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng triển lãm Bảo hiểm PVI. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Khách đến đây tham quan có cơ hội khám phá các sản phẩm bảo hiểm tiêu biểu như: bảo hiểm năng lượng, hàng hải, tài sản - kỹ thuật, con người và nhiều gói bảo hiểm phù hợp cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp. Một khu vực trải nghiệm số cũng được bố trí để khách trực tiếp tham gia trải nghiệm, tìm hiểu về các nền tảng công nghệ Bảo hiểm PVI đang triển khai, từ quản lý hợp đồng đến nộp yêu cầu bồi thường trực tuyến và tư vấn dịch vụ online.

Gian hàng cũng mang tính tương tác cao. Đội ngũ chuyên gia và tư vấn viên luôn sẵn sàng giới thiệu, giải đáp, chia sẻ về các giải pháp bảo hiểm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhờ đó, gian hàng trở thành nơi kết nối, đưa bảo hiểm từ lĩnh vực vốn được coi là khô khan đến gần hơn với cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 80 năm độc lập, Bảo hiểm PVI cũng chuẩn bị cho cột mốc 30 năm thành lập vào năm 2026. Với nền tảng tài chính vững chắc và uy tín quốc tế được ghi nhận bởi tổ chức AM Best, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD năm nay, khẳng định vai trò "lá chắn kinh tế - xã hội" của đơn vị.

Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bảo hiểm PVI tại sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Thành lập năm 1996, trải qua gần ba thập kỷ, Bảo hiểm PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số một tại Việt Nam với mạng lưới rộng khắp và hệ thống sản phẩm đa dạng. Bảo hiểm PVI hiện đồng hành cùng nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu quốc gia như dầu khí, năng lượng, giao thông, công nghiệp nặng, tài sản và con người. Năm 2024, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 20.000 tỷ đồng, đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ.

Không chỉ khẳng định vị thế trong nước, Bảo hiểm PVI còn xây dựng uy tín trên thị trường quốc tế. Tháng 3, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế AM Best đánh giá Bảo hiểm PVI ở mức A- (Xuất sắc) với triển vọng ổn định. Đây là mức xếp hạng cao nhất cho một doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, phản ánh sức mạnh tài chính và hiệu quả hoạt động, cũng như hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ. Thành tựu này góp phần nâng cao uy tín thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm quốc tế.

Thanh Thư