Bảo hiểm PVI ghi danh tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á

Bảo hiểm PVI được trao giải top 3 "Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm" tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á (AIIA) lần thứ 29, nhờ năng lực quản trị và chuyển đổi số toàn diện.

Giải thưởng Asia Insurance Industry Awards (AIIA) do Tạp chí Asia Insurance Review tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động bảo hiểm và tái bảo hiểm tại khu vực châu Á. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp bảo hiểm cùng nhiều trung tâm tài chính lớn của khu vực. Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Bảo hiểm PVI ở ba yếu tố: năng lực tăng trưởng, quản trị rủi ro minh bạch và chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Bảo hiểm PVI được vinh danh trong top 3 "Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm" tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA) lần thứ 29. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Năm 2024, công ty đạt tổng doanh thu 20.405 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước. Kết thúc quý III/2025, doanh nghiệp hoàn thành 108% kế hoạch năm, với 21.538 tỷ đồng doanh thu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Song song với kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best duy trì ở mức A- (Xuất sắc) 3 năm liên tiếp. Với vốn điều lệ 4.320 tỷ đồng, doanh nghiệp khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực hợp tác quốc tế mở rộng.

Trong mảng tái bảo hiểm, doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh và khẳng định khả năng khai thác thị trường toàn cầu. Song song đó, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng kênh bancassurance, thương mại điện tử và B2B2C, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và minh bạch.

Đặc biệt, mô hình "Risk Partner", đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời rủi ro, được xem là một trong những điểm nhấn giúp Bảo hiểm PVI ghi dấu tại AIIA năm nay, chuyển đổi vai trò từ nhà cung cấp sản phẩm sang đối tác quản trị rủi ro chiến lược.

Đoàn Lãnh đạo Bảo hiểm PVI tham dự Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Mới đây, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất góp mặt tại Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore (SIRC). Sự kiện quy tụ các tập đoàn, công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm.

"Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong hành trình phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, thể hiện năng lực, uy tín, đồng thời khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm khu vực châu Á", ông Dương Thanh Francois, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI cho biết.

Việc được vinh danh trong Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á phản ánh bước tiến của ngành bảo hiểm Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu. Từ một thương hiệu trong nước, Bảo hiểm PVI đã mở rộng hoạt động, tham gia các dự án và hợp đồng tái bảo hiểm tại Trung Quốc, Malaysia, Đức, Mỹ..., từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt mang tầm quốc tế.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu doanh thu đạt 1 tỷ USD và lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Minh Ngọc