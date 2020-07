Bảo hiểm PVI đồng hành VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Quyền lợi bảo hiểm với giá trị tối đa 100 triệu đồng từ Bảo hiểm PVI sẽ là yếu tố giúp các vận động viên an tâm hơn khi tranh tài trên đường chạy.

VnExpress Marathon Quy Nhơn là giải chạy thường niên, do báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức. Sau nửa năm khởi động, giải chạy năm nay đón nhận sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ. Trong đó ở mảng bảo hiểm cho các vận động viên có sự tham gia độc quyền của Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Đây là lần đầu tiên đơn vị tham gia tài trợ cho một giải marathon.

Bảo hiểm PVI hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ với vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm. Bên cạnh bảo hiểm công nghiệp, đơn vị có các sản phẩm nổi trội cho cá nhân như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm nhà tư nhân, chung cư, bảo hiểm con người, bảo hiểm du lịch.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành là điểm tập trung của hơn 5.000 vận động viên tham dự giải chạy VnExpressMarathon Quy Nhơn năm nay.

"Đơn vị mong muốn gói bảo hiểm sẽ mang lại sự an tâm trong những phút giây thăng hoa với niềm đam mê chạy bộ của các vận động viên, cũng như hỗ trợ ban tổ chức triển khai giải chạy suôn sẻ, thành công đến những phút chót", đại diện Bảo hiểm PVI cho hay.

Với sự chung tay của Bảo hiểm PVI, toàn bộ vận động viên tham gia giải chạy sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm, giá trị tối đa là 100 triệu đồng một người. Bảo hiểm PVI sẽ chi trả cho các rủi ro phát sinh tại các địa điểm theo cung đường chạy cố định của giải, bao gồm tử vong, thương tật thân thể do tai nạn; tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

Với quyền lợi từ Bảo hiểm PVI, các runner có thể yên tâm hơn trong quá trình tranh tài.

Quyền lợi bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Với trường hợp người được bảo hiểm tử vong, thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm. Trong khi đó nếu người được bảo hiểm tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm, mức chi trả sẽ là 50% số tiền bảo hiểm. Nếu bị thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Bộ Tài chính.

Riêng cho những cá nhân đạt giải Nhất các cự ly, Bảo hiểm PVI sẽ dành tặng gói bảo hiểm 200 triệu đồng, thời hạn một năm kể từ ngày đạt giải. Phạm vi chi trả bảo hiểm là trong các trường hợp sau: tử vong, thương tật thân thể, mất tích do tai nạn hoặc do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Đơn vị triển khai quầy cung cấp thông tin về các gói bảo hiểm ngay tại sự kiện phát racekit tới người tham gia.

Runner nhận bib để chuẩn bị cho ngày chạy chính thức vào 26/7.

Bảo hiểm PVI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam, liên tiếp vào top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín 5 năm 2016-2020. Trong đó doanh nghiệp hiện chiếm thị phần lớn trong mảng bảo hiểm công nghiệp, nổi bật với các mảng bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm thiệt hại - tài sản, bảo hiểm tàu thuyền...

Trong cương vị nhà Bảo hiểm cung cấp sản phẩm cá nhân, Bảo hiểm PVI cũng mang đến những dịch vụ tiện ích tối ưu như bảo hiểm trực tuyến, trung tâm chăm sóc khách hàng, giám định trực tuyến và hotline hỗ trợ 24/7 1900545458.

Tống An