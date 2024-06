Bảo hiểm PVI dẫn đầu top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ 2024

Vietnam Report vừa công bố top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2024, trong đó, Bảo hiểm PVI dẫn đầu danh sách mảng phi nhân thọ.

Theo sau PVI trong danh sách là các công ty bảo hiểm: Bảo Việt, Bảo Minh, VIB, BIC, MIC, PTI, PJICO, ABIC, VNI. Lễ vinh danh các doanh nghiệp bảo hiểm uy tín do Vietnam Report tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 8 tại Hà Nội.

Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được đánh giá, xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5.

Bảo hiểm PVI hiện giữ thị phần lớn nhất trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm PVI những năm gần đây được đánh giá có sự tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ, trở thành nhà bảo hiểm lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh, tạo khoảng cách khác biệt rõ rệt với các công ty top 5 thị trường. Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 10.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 790 tỷ đồng. Trong năm 2022, tổng doanh thu công ty đạt 12.765 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 680 tỷ đồng. Tới năm 2023, tổng doanh thu của PVI đạt 14.553 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lên 795 tỷ đồng.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận, Bảo hiểm PVI còn là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Theo đó, năm 2024, Bảo hiểm PVI tăng thành công vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Việc tăng vốn này nằm trong chiến lược phát triển của ban lãnh đạo công ty, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ.

Đặc biệt, trong năm 2023, Bảo hiểm PVI trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên được AM Best xếp hạng năng lực tài chính quốc tế A- (xuất sắc) và xếp hạng tín dụng nhà phát hành cũng ở mức này. AM Best cũng xếp hạng năng lực quy mô quốc gia (NSR) cho Bảo hiểm PVI ở mức aaa.VN (đặc biệt) với triển vọng ổn định.

Xếp hạng phản ánh sức mạnh tài chính của Bảo hiểm PVI, cũng như kết quả hoạt động tốt, hệ thống kinh doanh phát triển ổn định và hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp. Việc xếp hạng tính tới yếu tố ảnh hưởng tích cực của tập đoàn HDI (HDI V.a.G.) - cổ đông lớn của PVI.

Thanh Thư