Bảo hiểm PVI cán mốc doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng

Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với năm 2023, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 13.330 tỷ.

Theo đó, đơn vị tiếp tục đứng đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng trưởng cao hơn gần hai lần so với tốc độ bình quân chung của thị trường. Lợi nhuận trước thuế của đơn vị đạt 766 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, bất chấp những ảnh hưởng từ bão Yagi. Đồng thời, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 3.900 tỷ đồng, tiếp tục được AM Best tái xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc)...

Trong bối cảnh toàn ngành bảo hiểm chịu tác động nặng nề từ bão Yagi, Bảo hiểm PVI tiếp nhận gần 950 vụ tổn thất với hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó đã chi trả tạm ứng 124 tỷ đồng, tính đến hết tháng 12/2024.

"Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn giải quyết khiếu nại, dự phòng nghiệp vụ đầy đủ, năng lực tài chính vững vàng, chỉ sau một thời gian rất ngắn, Bảo hiểm PVI đã nhanh chóng thực hiện tạm ứng, hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại", đại diện đơn vị nói thêm.

Bảo hiểm PVI được vinh danh đơn vị xuất sắc năm 2024. Ảnh: PVI

Bên cạnh đó, mảng tái bảo hiểm đóng góp lớn vào những thành công này khi đạt 5.885 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI, vượt xa mục tiêu 4.000 tỷ đồng đề ra. Việc tận dụng xếp hạng tín dụng A- (Xuất sắc) từ AM Best (công ty xếp hạng tín dụng quốc tế chuyên về bảo hiểm) vào năm 2023 đã giúp Bảo hiểm PVI nâng cao uy tín, mở rộng quan hệ đối tác quốc tế và thu hút hợp đồng lớn từ các công ty bảo hiểm hàng đầu.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, kết nối API với các đối tác bán chéo, hỗ trợ phát triển kênh thương mại điện tử. Chiến lược đã góp phần giúp doanh thu mảng này đạt gần 800 tỷ đồng, tăng trưởng 50%.

Bảo hiểm PVI cũng triển khai phần mềm thanh toán bảo lãnh viện phí trực tuyến, phát hành biên lai điện tử đối với công tác thu hộ bảo hiểm xã hội, số hóa toàn bộ khâu xử lý hồ sơ bồi thường và triển khai các dự án bảo mật thông tin, điện tử hóa, ký số...

Ngoài ra, để phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội, Bảo hiểm PVI tiếp tục triển khai xây dựng kênh bán hàng riêng kết hợp công tác thu hộ Bảo hiểm xã hội. Tính đến hết năm 2024, đơn vị đang thu hộ phí của hơn 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng. Phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thu hộ năm 2024 đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng trưởng 32.8%,

Bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm PVI đại diện nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam. Ảnh: PVI

Trong năm tới, Bảo hiểm PVI định hướng phát triển bền vững mảng bán lẻ, kết hợp đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử, môi giới và bancass; sử dụng hiệu quả dòng tiền nhằm tối đa hóa lợi nhuận hoạt động tài chính...

Song song, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu, trở thành "điểm chọn" tin cậy cho nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là đối tác của các nhà Tái bảo hiểm uy tín, từ đó, thúc đẩy doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2024.

"Bảo hiểm PVI bước vào năm 2025 với khát vọng kiến tạo và chinh phục những cột mốc mới, không chỉ duy trì vị thế số một, mà còn mở rộng cơ hội ở thị trường toàn cầu, hướng tới sự phát triển thịnh vượng cùng với sự thịnh vượng của đất nước", đại diện đơn vị nói thêm.

Nhật Lệ