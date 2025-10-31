Bảo hiểm PVI 5 năm liên tiếp vào top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc

Bảo hiểm PVI năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng "Top 50 doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025", do Vietnam Report tổ chức nhờ hiệu quả kinh doanh.

Theo đại diện Bảo hiểm PVI, việc liên tiếp có mặt trong danh sách cùng các tập đoàn lớn như PVN, Viettel, FPT, Vietcombank cho thấy Bảo hiểm PVI nằm trong nhóm doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động và quản trị tốt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025 ghi nhận những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao, khả năng sinh lời bền vững và duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Bà Nguyễn Vũ Tâm, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm PVI đại diện nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Trong 9 tháng qua, Bảo hiểm PVI đạt doanh thu 21.538 tỷ đồng, hoàn thành 108,4% kế hoạch năm và tăng 38,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.148 tỷ đồng, tương đương 145% kế hoạch năm, tăng hơn 104% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, mảng tái bảo hiểm quốc tế ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi, cho thấy uy tín của công ty tại thị trường bảo hiểm quốc tế.

Trong tháng 9, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 4.320 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính và nền tảng tăng trưởng dài hạn. Bảo hiểm PVI hiện được tổ chức xếp hạng tín nhiệm AM Best duy trì mức A- (Xuất sắc) suốt 3 năm liên tiếp. Đây được xem là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra khu vực và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm mang tầm quốc tế.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, bà Nguyễn Vũ Tâm, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, cho biết giải thưởng là sự khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

"Với nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược phát triển bền vững, chúng tôi kiên định mục tiêu tiên phong, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế", bà Tâm nhấn mạnh.

Xuất phát từ định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp cho biết tăng trưởng không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn là cam kết sẻ chia cùng khách hàng, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt và đồng hành cùng quá trình hội nhập, nâng tầm vị thế kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ vinh danh, PVI Holdings ghi dấu tại hạng mục Top 30 Tập đoàn Đầu tư Chiến lược Việt Nam năm 2025 (Alpha 30). Đây là giải thưởng được Vietnam Report công bố lần đầu tiên, nhằm tôn vinh các tập đoàn tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái, nâng tầm quản trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

PVI Holdings hiện là tập đoàn đầu tư chiến lược trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm. Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược đầu tư bài bản và năng lực quản trị chuẩn quốc tế, PVI Holdings ngày càng khẳng định vị thế tập đoàn Việt Nam tiêu biểu, góp phần định hình mô hình tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Minh Ngọc