Bảo hiểm PVI 4 năm liền được xếp hạng năng lực tài chính xuất sắc

Tổng công ty Bảo hiểm PVI năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức xếp hạng tín nhiệm AM Best xếp hạng năng lực tài chính A- (xuất sắc) cùng triển vọng ổn định, nhờ chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo AM Best, doanh nghiệp có năng lực tài chính ở mức "rất mạnh", hiệu quả hoạt động ổn định và mô hình kinh doanh cân bằng và chiến lược quản trị rủi ro phù hợp. Đặc biệt, chỉ số an toàn vốn (BCAR) duy trì ở mức cao trong trung hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Bảo hiểm PVI cũng tạo ấn tượng với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) nhiều năm ở mức cao cho thấy khả năng tạo lợi nhuận ổn định.

Bên cạnh đó, vị thế của Bảo hiểm PVI tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp như năng lượng, kỹ thuật, tài sản và hàng hải - những phân khúc có yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính và chuyên môn.

Kết quả xếp hạng của tập đoàn HDI (HDI V.a.G.) - cổ đông lớn của PVI cũng ảnh hưởng tích cực tới năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI, giúp đơn vị chuẩn hóa quản trị và mở rộng kết nối quốc tế. Đây là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì ổn định trong dài hạn, đặc biệt ở các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro lớn.

Theo đánh giá của tổ chức xếp hạng, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm biến động, việc duy trì mức A - trong nhiều năm được xem là một thước đo về sức khỏe tài chính và năng lực quản trị của doanh nghiệp, phản ánh nền tảng tài chính ổn định và hệ thống quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng ngắn hạn.

Năm 2025, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc doanh thu 1 tỷ USD. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thành tích này là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn thể đội ngũ Bảo hiểm PVI trong việc tối ưu hóa quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển đột phá, mở rộng phạm vi hoạt động và cam kết mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng cũng như các đối tác.

Bên cạnh việc giữ vững xếp hạng tín nhiệm quốc tế, năm 2025, Bảo hiểm PVI ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi tiếp tục tối ưu hiệu quả khai thác, kiểm soát bồi thường và mở rộng hoạt động tái bảo hiểm, góp phần cải thiện chất lượng lợi nhuận.

Đặc biệt, thương hiệu ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành doanh nghiệp bảo hiểm Việt đầu tiên đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD, đồng thời ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.066 tỷ đồng.

Trên trường quốc tế, vượt qua nhiều đề cử, Bảo hiểm PVI trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục "General Insurer of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year" tại InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025.

Với những thành tựu trên, Bảo hiểm PVI bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tiếp tục đầu tư vào năng lực cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái hợp tác và hướng tới giai đoạn tăng trưởng bền vững, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên thị trường khu vực và quốc tế.

Được biết, AM Best là tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên ngành bảo hiểm hơn 125 năm tuổi, có trụ sở tại Mỹ, đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Các đánh giá của AM Best được giới chuyên môn xem là "hộ chiếu tín nhiệm quốc tế" cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Minh Ngọc