Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đổi tên thương hiệu

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đổi tên thành MB Life, đồng thời tái định vị thương hiệu nhằm nâng cao cạnh tranh, kết nối khách hàng và củng cố vị thế trên thị trường.

Tên thương hiệu mới được sử dụng từ ngày 4/8, sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Theo đại diện MB Life, thay đổi này nằm trong định hướng hội nhập vào hệ sinh thái số của Tập đoàn MB, hướng tới tạo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Việc đổi tên sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và các giao dịch đã ký kết với khách hàng, đối tác.

Ông Bùi Trung Kiên, Tổng Giám đốc MB Life chia sẻ về ý nghĩa tên thương hiệu mới. Ảnh: MB Life

Logo mới của thương hiệu kết hợp tên gọi với dải màu đa sắc quen thuộc. Chữ "MB" kế thừa từ thương hiệu Tập đoàn MB; chữ "Life" có chữ "i" cách điệu thành hình người, chữ "e" xoay nhẹ hướng lên, tạo hình gương mặt tươi cười. Biểu tượng "khoảnh khắc diệu kỳ" vẫn được giữ nguyên từ ngày thành lập công ty, với năm dải màu tượng trưng cho năm giá trị cốt lõi của MB Life.

Ban Lãnh đạo MB Life chụp ảnh tại Lễ ra mắt tên thương hiệu mới. Ảnh: MB Life

Trong 6 tháng đầu năm 2025, MB Life ghi nhận tổng doanh thu 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2024, vươn lên top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về doanh thu khai thác mới. Hiện tại, công ty có trên 500 điểm giao dịch liên kết và hệ thống địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành, với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Từ 1/7, doanh nghiệp đã ra mắt các sản phẩm mới như "Bảo hiểm liên kết chung - An Vui Trọn Đời", "Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng" và "Phụ Nữ Tỏa Sáng", mở bán trên toàn quốc. Dự án Amazer AI cũng được triển khai để nâng cao chăm sóc khách hàng.

Để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, MB Life tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền tảng số, đổi mới công cụ và quy trình vận hành với các dự án như M-Bro, Core Ebao... Đặc biệt, app MBAL Style được Industrie 4.0 Awards trao tặng giải thưởng "Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh năm 2025".

Song song, doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều chương trình chăm sóc khách hàng. Từ tháng 7 đến hết tháng 9/2025, doanh nghiệp triển khai "Hành trình hạnh phúc - Quay là trúng" với hơn 60.000 quà tặng và ưu đãi khi mua mới hoặc tái tục hợp đồng.

Ngoài phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng, MB Life chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kế thừa giá trị từ Tập đoàn MB và tiếp thu kinh nghiệm từ đối tác Ageas (Bỉ) và Muang Thai Life (Thái Lan). Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ như Amazers’ Time, cuộc thi tìm kiếm nhân sự tiềm năng Hipo, chương trình thực tập Shine On nhằm phát triển đội ngũ kế cận.

Công ty được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp ESG, Rồng Vàng, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm nhân thọ.

Trong giai đoạn mới, MB Life đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung tăng cường năng lực quản trị, cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và triển khai các chương trình nâng cao trải nghiệm. Doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, đồng thời duy trì các giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng.

Minh Ngọc