Bảo hiểm nhân thọ bồi thường gần 29.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Tính đến giữa tháng 7, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả gần 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu này được ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm (IAV), chia sẻ tại tọa đàm "Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm" do Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 7/8.

Ông Dũng cũng cập nhật ngành bảo hiểm đã hoàn tất chi trả gần 24 tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh. Riêng nhóm bảo hiểm nhân thọ hoàn tất chi trả hơn 20 tỷ đồng, gồm các doanh nghiệp như Bảo Việt Nhân Thọ, Prudential, Manulife, Dai-ichi, AIA...

Nửa đầu năm nay, ngành bảo hiểm nhân thọ cũng dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn đi lùi. Lãnh đạo IAV cho biết lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt hơn 72.000 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phí khai thác mới đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Cũng từ 1/7, ngành bảo hiểm nhân thọ tái cấu trúc sản phẩm, các doanh nghiệp ngừng bán loạt sản phẩm cũ. Theo quy định tại Nghị định 46/2023 của Chính phủ và Thông tư 67/2023 của Bộ Tài chính, các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư sẽ được chuẩn hóa về cấu trúc: quyền lợi chính tập trung vào tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Những quyền lợi bổ sung như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí... sẽ được tách thành các sản phẩm bổ trợ.

Trong giai đoạn đầu "tái cấu trúc" này, ông Dũng đánh giá cả tư vấn viên và khách hàng đều cần thời gian để làm quen với các sản phẩm mới. Do đó, thị trường sẽ chưa đạt tốc độ tăng trưởng nhanh trong năm nay. Song với mức tăng trưởng 8% nửa đầu năm, ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường dần lấy lại được lòng tin từ khách hàng.

Sau giai đoạn vừa qua, đại diện IAV cũng nhận định, các hợp đồng đã được điều chỉnh theo hướng minh bạch và đơn giản hơn. Đồng thời, nhà quản lý cũng đã đưa ra các yêu cầu rất cao với doanh nghiệp và tư vấn viên, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân ở mức cao nhất.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm (IAV) tại toạ đàm 7/8. Ảnh: TTO

Trên thực tế, thị trường cũng ghi nhận không ít trường hợp khách hàng bị từ chối chi trả do việc kê khai không trung thực ngay từ đầu. Tại tọa đàm, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến một số "lệch nhịp" giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Qua quá trình làm nghề, ông nhận thấy thực tế người bệnh thuộc nhiều tầng lớp, nhiều trình độ, nên việc họ có những hiểu nhầm, hiểu sai về bệnh lý thường xuyên xảy ra. Điều này dẫn đến việc họ có thể không hiểu hết thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm hay khai báo sai trong quá trình giao kết hợp đồng chứ không hẳn cố tình gian dối khai bệnh tình.

Ông cũng chỉ ra một nghiên cứu cho thấy, ở Mỹ, 70-80% vụ kiện tại bệnh viện cũng xuất phát từ việc giao tiếp thiếu hiệu quả và hiểu nhầm giữa bệnh nhân và bệnh viện. Từ góc nhìn này, ông cho rằng, nhà nước và doanh nghiệp cần cố gắng diễn giải điều khoản chi tiết trong khi tư vấn viên phải hiểu rõ và đồng hành cùng với khách hàng.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra một vướng mắc thường chứng kiến khi người bệnh làm thủ tục thanh toán bảo hiểm. Nhiều bệnh nhân khám chữa bệnh xong quay lại bệnh viện để muốn lấy thêm giấy tờ bổ sung cho hồ sơ yêu cầu bồi thường, theo yêu cầu từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, bệnh viện không thể "cấp lùi" hồ sơ khi kết thúc quá trình khám chữa bệnh, dẫn đến việc thiếu hồ sơ, chứng từ cho người bệnh khi họ quay lại.

Quỳnh Trang