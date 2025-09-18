Bảo hiểm MB Life trao thưởng ôtô cho khách hàng

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Life trao ôtô Mazda CX3 cho khách hàng trúng thưởng chương trình tri ân "9 năm Hành trình hạnh phúc - Quay là trúng", diễn ra từ 1/7 đến 30/9.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập MB Life, với tổng cộng hơn 60.000 phần quà, trong đó có xe ôtô Mazda CX3, xe máy Honda SH 125i, điện thoại iPhone 16 cùng nhiều quà tặng khác. Khách hàng mua mới, tái tục hoặc khôi phục hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại được tham gia đồng thời hai chương trình quay số trúng thưởng.

Các sản phẩm bảo hiểm được áp dụng chương trình khuyến mại gồm: An Vui Trọn Đời, Phụ Nữ Tỏa Sáng, Người Trụ Cột, Toàn Gia Hạnh Phúc, Sống Trọn Ước Mơ, Quẳng Gánh Âu Lo, Chắp Cánh Ước Mơ, An Tâm Tài Chính, Kiến Tạo Tương Lai, Kiến Tạo Ước Mơ, Món Quà Phú Quý, Hành Trình Hạnh Phúc, Vững Tương Lai, Hành Trang Tích Lũy, Vun Dưỡng Hiền Tài...

Tại đợt quay số đầu tiên, diễn ra ngày 13/9, giải thưởng ôtô Mazda CX3 đã thuộc về ông Võ Nguyễn Thanh Tâm (TP HCM). Chủ nhân giải thưởng cho biết, gia đình lựa chọn MB Life để yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống. Việc trúng giải thưởng lớn là bất ngờ ngoài mong đợi, đồng thời củng cố thêm niềm tin của gia đình vào các dịch vụ bảo hiểm của công ty.

Ông Võ Nguyễn Thanh Tâm (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng lãnh đạo MB Life bên cạnh giải thưởng ô tô Madza CX3. Ảnh: MB Life

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc MB Life, cho biết chương trình tri ân là lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn mang đến nhiều quyền lợi thiết thực hơn, đồng thời khuyến khích khách hàng chủ động bảo vệ tài chính và sức khỏe cho tương lai", ông Kiên chia sẻ.

Ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc MB Life phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: MB Life

Ngoài ôtô, nhiều giải thưởng khác cũng đã được trao sau đợt quay số đầu tiên. Danh sách trúng thưởng được công bố trên website mblife.vn và thông báo trực tiếp đến khách hàng. Chương trình sẽ tiếp tục đến hết ngày 30/9.

Khách hàng và nhân viên MB Life chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải. Ảnh: MB Life

MB Life được thành lập năm 2016, là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm Ageas (Bỉ) và Muang Thai Life (Thái Lan). Doanh nghiệp nhiều năm liền nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm uy tín, đạt giải Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp ESG...

Minh Ngọc