Bảo hiểm hàng hóa dẫn đầu thị trường hàng hải toàn cầu

Bảo hiểm hàng hóa đạt 22,64 tỷ USD trong năm 2024, tăng 1,6% so với năm trước.

Theo số liệu mới công bố của Liên minh Bảo hiểm Hàng hải Quốc tế (IUMI), tổng phí bảo hiểm hàng hải toàn cầu năm 2024 ghi nhận 39,92 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ. IUMI cho biết sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ hoạt động thương mại quốc tế cùng biến động giá tài sản, hàng hóa. Giá dầu vừa là mặt hàng chủ lực vừa là nguồn thu quan trọng, tác động trực tiếp đến bảo hiểm hàng hóa và năng lượng ngoài khơi.

Ông Veith Huesmann, chuyên gia phân tích trưởng của IUMI, cho biết: "Từ 2016, phí bảo hiểm tại châu Á tăng ổn định nhờ các dòng sản phẩm mới và thương mại nội khối phát triển. Ngược lại, châu Âu và Mỹ Latin dường như đã chững lại từ 2023".

Theo phân tích, thị trường châu Âu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46,96%, tiếp đến là châu Á - Thái Bình Dương (29,79%), Mỹ Latin (10,19%), Bắc Mỹ (7,75%), Trung Đông (3,53%) và châu Phi (1,38%). Xét theo ngành, bảo hiểm hàng hóa chiếm 57,23% tổng phí, kế đến là thân tàu (23,51%), năng lượng ngoài khơi (11,71%) và trách nhiệm hàng hải (7,55%).

Thị trường bảo hiểm thân tàu đạt 9,67 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2023. Châu Âu vẫn giữ ưu thế áp đảo với 52,91% thị phần, trong khi châu Á nhìn chung chững lại, dù Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng 9% nhờ số lượng tàu mới đóng được bảo hiểm tại thị trường nội địa.

Ở mảng năng lượng ngoài khơi, phí bảo hiểm toàn cầu giảm 7,9% xuống còn 4,34 tỷ USD, trong đó Anh tiếp tục chiếm ưu thế với 67,33% thị phần. Thị trường này vẫn trong chu kỳ suy giảm kéo dài 5-6 năm qua, chủ yếu do các hợp đồng không gia hạn và lượng đơn hàng mới hạn chế.

IUMI cũng cảnh báo những thách thức lâu dài đối với ngành, bao gồm đội tàu toàn cầu ngày càng già cỗi, nguy cơ cháy tàu chở xe và container, hàng hóa khai báo sai, xu hướng sử dụng nhiên liệu thay thế, cùng chi phí bồi thường tăng do lạm phát. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị và thương mại tiếp tục tạo ra nhiều bất ổn với vận tải biển và bảo hiểm hàng hải.

Ông Jun Lin, Chủ tịch Ủy ban Thống kê IUMI, nhận định: "Ngành bảo hiểm hàng hải vẫn ổn định nhưng đang đối mặt với nhiều lực cản, từ biến động thương mại đến áp lực chuyển đổi năng lượng và đội tàu già hóa".

Thế Đan (theo PortCalls Asia)