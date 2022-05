Bảo hiểm BSH đặt mục tiêu tăng trưởng đi liền hiệu quả

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH, công ty sẽ theo đuổi chiến lược tăng trưởng hiệu quả, bền vững và duy trì lợi ích tốt nhất cho khách hàng trong năm 2022.

Báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 20/5 cho thấy, trong năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BSH đạt 2.691 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm 2020, hoàn thành 106% kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) Nguyễn Văn Trưởng chia sẻ: "Trong năm 2022, BSH sẽ theo đuổi chiến lược tăng trưởng hiệu quả, bền vững, đồng thời duy trì lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ, đầu tư công nghệ và phát triển chuyên môn của đội ngũ kinh doanh".

Ông Nguyễn Văn Trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH (đứng giữa hàng đầu tiên) đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2021. Ảnh: BSH

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trưởng cho biết, BSH đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 48% trong giai đoạn 2019-2021, là một trong những công ty bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường. Tính đến ngày 31/12/2021, BSH giữ vững vị trí Top 7 công ty lớn nhất thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc của BSH khoảng 4,65%, tăng 0,39% so với năm 2020.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, BSH được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận với các giải thưởng, danh hiệu: đứng thứ 25 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất thị trường FAST500 của Vietnam Report, tăng 106 hạng so với năm trước đó; Top 10 thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín 2022 do VNR bình chọn; Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2022 do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Bảo hiểm BSH nhận kỷ niệm chương và chứng nhận. Ảnh: BSH

Đặc biệt, sản phẩm bảo hiểm rủi ro không gian mạng CyberGuard được bình chọn là "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu" trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021, khuôn khổ Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu (Financial Service Awards).

Ngoài CyberGuard, BSH cũng kịp thời cho ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm khác như: Bảo hiểm mùa dịch nCoV Shield, bảo hiểm tiêm chủng Couple 19. Cùng với đó là các chương trình ưu đãi, hỗ trợ để đồng hành cùng khách hàng, đối tác trong mùa dịch.

BSH đang tăng cường mở rộng, phát triển các kênh phân phối thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các trạm đăng kiểm, showroom chính hãng, ngân hàng, tổ chức tài chính... Doanh nghiệp cũng liên tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất lao động, đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Sản phẩm bảo hiểm rủi ro không gian mạng CyberGuard được BSH phát triển. Ảnh: BSH

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã công bố Quyết định về việc ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Bước sang năm thứ 14 phát triển, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu... BSH quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, góp phần hướng đến mục tiêu Top 3 thị trường trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Thanh Thư