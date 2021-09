Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có gì đặc biệt?

Khách hàng cần chờ 3 tháng mới có thể yêu cầu bồi thường khi mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, còn với bệnh cụ thể, không mất thời gian chờ.

Bảo hiểm sức khỏe hiện được nhiều cá nhân và gia đình quan tâm. Do đó, những công ty bảo hiểm không ngừng sáng tạo ra nhiều chương trình, chính sách nhằm thu hút khách hàng. Các chuyên gia tư vấn cho biết mỗi chương trình bảo hiểm sức khỏe sẽ có chính sách, quyền lợi khác nhau và người mua phải đi sâu vào chi tiết của từng sản phẩm để tìm ra gói phù hợp nhất với bản thân. Hai trong số các gói bảo hiểm sức khỏe phổ biến hiện nay là Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bệnh cụ thể. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai gói bảo hiểm này.

Mỗi chương trình bảo hiểm sẽ có những chính sách và quyền lợi khác nhau, do đó, người mua cần tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng. Ảnh: Trak.in

Chương trình Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Loại bảo hiểm này dành cho các bệnh nguy hiểm đến tính mạng và giai đoạn cuối như: ung thư, ngừng tim, thận, bỏng nặng. Khi yêu cầu bồi thường thành công, công ty bảo hiểm sẽ trả một khoản tiền một lần để trang trải chi phí điều trị. Khoản tiền này có thể được sử dụng để chi trả chi phí điều trị, viện phí, thuốc men hay phục hồi sức khỏe.

Thông thường, có tới 20 bệnh gây chết người được bảo hiểm theo chương trình Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Thời gian chờ để nhận được bồi thường sau khi ký kết hợp đồng thường là 3 tháng. Tuy nhiên, một số công ty bảo hiểm vẫn cung cấp các hợp đồng với thời gian chờ chưa đầy một tháng dù sau khi chẩn đoán bệnh, bệnh nhân có thể sống sót trong tối thiểu 30 ngày trước khi yêu cầu bồi thường được chấp nhận. Các yếu tố như: tiền sử bệnh, tuổi tác, hồ sơ gia đình về bất kỳ bệnh di truyền nào... đều được công ty bảo hiểm xem xét trước khi ký hợp đồng với khách.

Chương trình Bảo hiểm bệnh tật cụ thể

Loại bảo hiểm này chỉ dành cho một bệnh cụ thể, bao gồm toàn bộ chi phí điều trị bệnh, từ chẩn đoán đến nhập viện... và thuốc men. Vì gói bảo hiểm này chỉ chi trả cho một bệnh nên có chi phí thấp hơn so với chương trình Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Đây là chương trình bảo hiểm hấp dẫn dành cho những người đang tìm kiếm bảo hiểm sức khỏe giá cả phải chăng, bảo vệ họ trước một căn bệnh cụ thể mà họ nghĩ rằng bản thân có thể mắc phải do lối sống hoặc do di truyền.

Khách hàng nên mua gói bảo hiểm này cho các căn bệnh như: tiểu đường, rối loạn thận, đột quỵ, các vấn đề về tim... Trong thời dịch, các công ty bảo hiểm cũng đang cung cấp chương trình Bảo hiểm cho Covid-19. Bất kỳ ai được chẩn đoán mắc các bệnh đã nêu đều có đủ điều kiện để yêu cầu một khoản tiền điều trị.

Các gói Bảo hiểm bệnh tật cụ thể thường không quy định thời gian chờ, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường ngay sau khi bệnh được chẩn đoán, chi phí thanh toán cũng được giải ngân khi quá trình xác minh hoàn tất. Do đó, khách hàng nên nắm rõ sức khỏe của bản thân, tính toán chi phí có thể phải bỏ ra nếu mắc bệnh để lựa chọn hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Sức khỏe là "của cải quý giá" của bản thân, vì vậy, mọi người cần chăm sóc thật cẩn thận. Mỗi người sẽ có sức khỏe khác nhau dựa trên một loạt các yếu tố như: tuổi tác, lối sống, tiền sử bệnh của gia đình... Một chương trình bảo hiểm tốt là phải có chính sách phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Nó không chỉ giúp bảo vệ khách hàng trước nguy cơ bệnh tật mà còn hỗ trợ người thân của họ nếu số tiền chi trả điều trị quá lớn.

Hải My