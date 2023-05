Bảo hiểm Agribank bồi thường cho khách hàng bị lừa đảo trực tuyến

Bảo hiểm Agribank vừa chi trả cho khách hàng sử dụng tài khoản của ngân hàng bị lừa đảo qua mạng với số tiền bồi thường 34,425 triệu đồng.

Sau khi thực hiện các bước xác minh, Bảo hiểm Agribank vừa tiến hành các thủ tục bồi thường cho ông Nguyễn Hữu Trí trú tại Khương Trung, Thanh Xuân Hà Nội - bị đối tượng giả mạo danh tính lừa đảo qua mạng, yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của bên thứ ba.

Theo quy tắc bảo hiểm Bảo an tài khoản, sau khi trừ số tiền miễn thường, ông Trí được chi trả 34,425 triệu đồng đối với giao dịch được chuyển đi từ tài khoản Agribank.

Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản Agribank. Ảnh: Agribank

Việc lừa đảo ngày càng tinh vi của các tội phạm công nghệ cao là mối nguy hại lớn đối với người dân. Dù được khuyến cáo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có không ít trường hợp mắc bẫy như ông Trí.

Trước đó, ngày 11/4, ông Trí bị lừa đảo, thực hiện hai giao dịch chuyển khoản, trong đó có một giao dịch từ tài khoản Agribank với số tiền là 35 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, ông Trí phát hiện bị lừa nên đã trình báo công an phường Khương Trung và công an quận Thanh Xuân. Do có tham gia bảo hiểm Bảo an tài khoản tại Agribank nên ông cũng gọi tới đơn vị này để thông báo.

"May mắn là tôi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank nên được chi trả số tiền bồi thường bảo hiểm chuyển đi từ tài khoản Agribank, giúp giảm bớt thiệt hại bị lừa đảo", ông Trí cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Trí nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Ảnh: Agribank

Bảo hiểm Bảo an tài khoản là sản phẩm bảo vệ khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank trước những trước các rủi ro lừa đảo trực tuyến như: bị kẻ xấu mạo danh cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, tổng đài chăm sóc khách hàng...; người dùng đăng nhập vào các trang web giả mạo và bị lộ thông tin; bị tấn công bởi các phần mềm độc hại/virus...

Ngoài ra, Bảo hiểm Agribank còn bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí và thu nhập bị thiệt hại khi trở thành nạn nhân của trộm cắp danh tính trực tuyến như: chi phí thủ tục hồ sơ và công chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý, chi phí bưu chính, thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ việc để khôi phục danh tính, phí đơn xin vay khi đăng ký lại các khoản vay do bị ảnh hưởng bởi việc mất cắp danh tính, chi phí mở lại thẻ tín dụng,...

Với 77.000 đồng một tài khoản mỗi năm và quyền lợi chi trả lên đến 46 triệu đồng một tài khoản mỗi năm, sản phẩm Bảo an tài khoản sẽ giúp khách hàng an tâm khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank trong bối cảnh tội phạm công nghệ hoành hành, lừa đảo trực tuyến đang ngày càng khó đoán.

An Nhiên