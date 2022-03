Bảo hiểm AAA 'thay da đổi thịt' sau khi sáp nhập Bamboo Capital

Sau khi sáp nhập Bamboo Capital, AAA đổi mới ban lãnh đạo và quản lý cấp cao, tập trung vào số hóa, đẩy mạnh phát triển mạng lưới toàn quốc.

Tháng 12/2021, Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA sáp nhập vào Tập đoàn Bamboo Capital, trở thành thương vụ M&A gây chú ý trên thị trường Việt Nam. Sau khi về cùng nhà với Bamboo Capital, AAA thể hiện tham vọng trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Sau khi Bộ Tài chính phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần, BCG và BCG Financial trở thành 2 cổ đông lớn nhất tại AAA. Theo đó, BCG cùng BCG Financial mua lại 80,64% cổ phần của IAG, trong đó, công ty mẹ nắm 79,7 triệu cổ phần AAA, tương đương sở hữu 71% vốn điều lệ, BCG Financial giữ 10,8 triệu cổ phần, tương đương 9,64% vốn.

Đổi mới ban lãnh đạo điều hành và quản lý cấp cao

Ông Nguyễn Đình Ngôn vừa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Bảo hiểm AAA, với kỳ vọng đưa AAA trở thành một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trọng tâm. Chia sẻ thêm về định hướng, chiến lược phát triển của AAA, ông Nguyễn Đình Ngôn cho biết: "Theo kế hoạch năm 2022, AAA sẽ tăng cường sức mạnh tài chính, tiến gần đến mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam".

Không chỉ thay đổi về số lượng và thành viên trong hội đồng quản trị, AAA bổ sung hàng loạt quản lý cấp cao. Điều này được kỳ vọng tạo nên làn gió mới, mang đến nhiều thay đổi tích cực của doanh nghiệp này trong tương lai.

Tân chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đình Ngôn và đội ngũ quản lý cấp cao của AAA. Ảnh: AAA

Tập trung số hóa, lấy khách hàng làm trọng tâm

Tác động của dịch Covid-19 buộc các công ty bảo hiểm phải chuyển mình thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và các kênh phân phối trên thị trường. AAA cũng không nằm ngoài xu thế dịch chuyển đó.

Tập trung chuyển đổi số là một trong những ưu tiên hàng đầu của AAA hiện nay. Ảnh: AAA

Đại diện Bảo hiểm AAA chia sẻ, công ty đang tập trung nguồn lực và tài chính để nâng cấp hệ thống đang có cũng như phát triển thêm các dịch vụ mới dựa trên trải nghiệm khách hàng như: Cổng thông tin dịch vụ khách hàng, ứng dụng di động cho khách hàng và đại lý, các sản phẩm bảo hiểm số hóa, dịch vụ khách hàng và bồi thường trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mở rộng mạng lưới cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số thông qua các đối tác Insurtech...

Theo đó, AAA cho phép người dùng tối ưu hóa lợi ích khi truy vấn thông tin chi tiết, đăng ký tham gia và nhận quyền lợi bảo hiểm dễ dàng thông qua thao tác trực tuyến.

Đẩy mạnh phát triển mạng lưới toàn quốc

Bảo hiểm AAA xác định Bancassurance, Insurtech là hai kênh quan trọng được AAA sẽ tập trung đầu tư trong tương lai. Hiện, công ty có kế hoạch xúc tiến hợp tác với hàng loạt ngân hàng và đối tác lớn. Cùng với đó, AAA cũng đẩy mạnh cả kênh kỹ thuật số để có thể mang đến những tiện ích vượt trội cho khách hàng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, bên cạnh chiến lược đẩy mạnh kênh phân phối, AAA cũng mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, AAA đang có 51 chi nhánh và 100 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Trong tương lai, Bảo hiểm AAA tiếp tục mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành. Với mạng lưới phòng giao dịch, chi nhánh rộng khắp sẽ giúp AAA gia tăng độ phủ, thu hút nhiều khách hàng mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

AAA đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ để hoàn thành mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: AAA

Cùng với chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng mạng lưới, phát triển đa dạng danh mục sản phẩm, AAA còn tập trung chuyên nghiệp hóa đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm, mang đến khách hàng những trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi nhất.

