Bảo hiểm AAA đạt ISO chất lượng và an toàn thông tin

Bảo hiểm AAA đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022, nhờ chú trọng chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế.

Lễ công bố và trao chứng nhận được tổ chức tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, ngày 9/10. Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS).

Lễ trao chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022. Ảnh: Bảo hiểm AAA

ISO 9001:2015 chuẩn mực toàn cầu về quản lý chất lượng, tập trung xây dựng hệ thống quy trình vận hành thống nhất, minh bạch và chuyên nghiệp. Trong khi đó, ISO/IEC 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin, giúp doanh nghiệp thiết lập cơ chế bảo mật chặt chẽ, hạn chế rủi ro và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Doãn Đạt, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Bảo hiểm AAA, cho biết việc đạt hai chứng nhận này là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Chứng nhận vừa là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế, vừa là cam kết mang đến sản phẩm bảo hiểm chất lượng, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và đối tác.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế để mỗi khách hàng đều có quyền được an tâm khi lựa chọn đồng hành Bảo hiểm AAA", ông Đạt nói.

Ông Trần Doãn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại Lễ công bố và trao chứng nhận. Ảnh: Bảo hiểm AAA

Các chứng nhận được đánh giá và cấp bởi G-Certi đơn vị được công nhận bởi Tổ chức IAS (International Accreditation Service) có trụ sở tại Mỹ, hiện diện ở hơn 20 quốc gia. Đại diện G-Certi Đông Dương đánh giá cao nỗ lực của AAA, nhấn mạnh rằng việc đạt chuẩn đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch, kiểm soát rủi ro tốt và đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Theo đại diện Bảo hiểm AAA, để đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đơn vị xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy trình minh bạch, nhanh chóng và đúng cam kết. Công nghệ được ứng dụng để chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Đơn vị đào tạo đội ngũ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực và có trách nhiệm, đồng thời khuyến khích tinh thần học hỏi, hợp tác để tạo ra giá trị bền vững. Hệ thống quản lý chất lượng còn được duy trì, cải tiến liên tục thông qua đánh giá định kỳ, lắng nghe phản hồi từ các bên liên quan và triển khai các sáng kiến cải tiến kịp thời.

Đối với ISO/IEC 27001:2022, Bảo hiểm AAA liên tục áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn. Hệ thống được xây dựng để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật, quy định hiện hành và ràng buộc trong hợp đồng.

Đội ngũ nhân sự công ty. Ảnh: Bảo hiểm AAA

Mọi thông tin đều được bảo đảm về tính tin cậy, toàn vẹn và sẵn sàng cho người có thẩm quyền truy cập khi cần. Đồng thời, dữ liệu được bảo vệ trước mọi nguy cơ truy cập trái phép hay rò rỉ, dù vô tình hay cố ý. Doanh nghiệp cũng dành đủ nguồn lực để vận hành hệ thống này, nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin và đảm bảo quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ diễn ra ổn định.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh, việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 là minh chứng cho sự nỗ lực cải tiến của Bảo hiểm AAA, tạo nền tảng để công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững. Đây cũng là cơ sở giúp công ty củng cố niềm tin của khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Hoàng Đan