Yên tâm cưới bạn thân 10 năm, tôi sốc khi biết anh có hai con riêng

Chúng tôi từng đi cùng nhau suốt tuổi trẻ, từng tin tưởng nhau, vậy mà chỉ vài tháng trở thành vợ chồng, mọi thứ vỡ ra từng mảnh.

Tôi và anh là bạn thân từ thời đại học. Nhà hai đứa không quá xa nhau, bố mẹ hai bên cũng từng biết mặt và xem nhau như chỗ quen biết lâu năm. Suốt 10 năm làm bạn, tôi luôn nghĩ mình hiểu rõ con người anh, từ tính cách đến cách sống. Đến khi cả hai chuyển từ tình bạn sang tình yêu được khoảng 5 tháng, chúng tôi quyết định cưới, phần vì tin rằng đã quá hiểu nhau, phần vì nghĩ tình bạn dài như vậy đủ làm nền cho một cuộc hôn nhân vững vàng.

Nhưng sau khi cưới, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách tôi không lường được. Tháng đầu tiên, tôi sẩy thai, cú sốc đó khiến tôi vừa đau thể xác vừa kiệt quệ tinh thần. Tôi vẫn cố gắng tự nhủ rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì chuyện gì rồi cũng qua. Thế nhưng chưa kịp hồi phục, sang tháng thứ hai tôi phát hiện anh có hai đứa con riêng với hai người phụ nữ khác, một bé đã 3 tuổi, một bé mới sinh. Vậy mà suốt 10 năm làm bạn thân, anh chưa từng nói với tôi về sự tồn tại của những đứa trẻ đó.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, tự thuyết phục rằng ai cũng có quá khứ và có thể anh chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp để chia sẻ. Nhưng đến tháng thứ ba, sau một lần đi nhậu say về, anh đã đánh tôi không thương tiếc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra người đàn ông trước mặt mình không còn là người bạn thân năm nào nữa. Tôi vừa sợ hãi, vừa hụt hẫng vì cảm giác bị lừa dối quá lâu mà không hề hay biết. Sáng hôm sau tỉnh táo, anh bảo do say rượu chứ không chưa bao giờ nghĩ tới đánh tôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi có phải mình đã nhầm lẫn giữa việc "quen lâu" và "hiểu sâu". Chúng tôi từng đi cùng nhau suốt tuổi trẻ, từng tin tưởng nhau như gia đình, vậy mà chỉ vài tháng trở thành vợ chồng, mọi thứ vỡ ra từng mảnh. Tôi không biết nên tiếp tục vì những năm tháng đã qua hay dừng lại khi cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng đã đầy tổn thương.

Có lúc tôi nghĩ đến việc cố gắng thêm, vì sợ bố mẹ hai bên đau lòng, xấu hổ, dù sao chúng tôi chỉ mới cưới vài tháng. Nhưng cũng có những đêm tôi tự hỏi: mới cưới đã vậy, sau này có con rồi cơm áo gạo tiền nữa sẽ ra sao. Hơn nữa, chúng tôi chưa hề nhắc tới phương án giải quyết vấn đề con riêng và những người phụ nữ kia. Tôi đang thật sự bối rối và mệt mỏi.

Thu Hạnh