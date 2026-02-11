Tôi bị chồng đánh khi phản ứng chị chồng để bảo vệ con trai

Chị chồng bước vào nhà, vừa nhìn thấy đã lớn tiếng chê bai, nói con tôi lau nhà ướt nhẹp rồi trách móc đủ điều.

Tôi thật sự rất mệt mỏi nên lên đây viết vài dòng mong được mọi người cho lời khuyên. Vợ chồng sống với nhau gần chục năm nhưng gần 6 tháng nay anh chưa từng đưa tôi nổi 500 nghìn để lo chuyện Tết nhất hay sinh hoạt. Mọi thứ trong nhà, từ quần áo, sách vở đến đồ Tết cho con đều do tôi tự làm ra tiền mà lo liệu. Tôi không cần giàu sang, chỉ mong chồng có trách nhiệm và chia sẻ phần nào gánh nặng với vợ con.

Chuyện khiến tôi buồn nhất xảy ra cách đây vài hôm. Con tôi mới 7 tuổi, thấy mẹ bận nên tự lấy cây lau nhà phụ giúp. Đúng lúc đó chị chồng bước vào, vừa nhìn thấy đã lớn tiếng chê bai, nói con tôi lau ướt nhẹp rồi trách móc đủ điều. Tôi thấy con không làm gì sai nên mới lên tiếng nói đỡ vài câu, vậy mà chồng tôi lại quay sang bênh chị, còn nắm đầu tôi kéo đi trước mặt mọi người.

Khoảnh khắc đó tôi vừa sốc vừa tủi. Tôi không hiểu vì sao mình phải im lặng khi con mình bị mắng oan, càng không hiểu tại sao người đáng ra phải bảo vệ mẹ con tôi lại đứng về phía người khác. Tôi đã cố nhẫn nhịn nhiều lần vì muốn giữ hòa khí gia đình nhưng càng im lặng tôi lại càng thấy mình bị xem nhẹ.

Giờ tôi thật sự rối bời, không biết nên sống tiếp thế nào với người chồng như vậy. Tôi chỉ mong một gia đình đủ tôn trọng nhau chứ không phải sống trong cảm giác lúc nào cũng phải chịu đựng và nuốt nước mắt vào trong. Những ngày cuối năm, ai ai cũng bận rộn sắm Tết, còn tôi chẳng có tâm trạng gì, thực sự là mỏi mệt. Mong được mọi người chia sẻ.

Hồng Thu