Chồng đánh tôi tới nhập viện

Tôi bị chồng đánh khá nặng tay, phải vào viện điều trị. Chuyện đó không phải chỉ hai vợ chồng biết với nhau, mà cả gia đình hai bên, bạn bè xung quanh đều biết. Có người thương, có người xót, cũng có người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Sau tất cả, tôi đã chọn tha thứ và tiếp tục sống cùng anh, phần lớn là vì con. Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên được. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn sống chung với ký ức đó. Có những lúc đang rất bình thường, chỉ một câu nói, một ánh nhìn hay một tiếng động mạnh cũng đủ khiến tôi nhớ lại mọi thứ.

Tôi không hiểu vì sao người gây ra lỗi lầm là anh nhưng người phải sống trong dằn vặt, ám ảnh lại là tôi. Tôi bị ám ảnh việc đó và không vượt qua được ánh mắt của mọi người. Ánh mắt kiểu như: "Con bé đó từng bị chồng đánh", "Không biết nó sống có hạnh phúc không", "Sao vẫn chịu ở lại được nhỉ"... Không ai nói thẳng ra nhưng tôi cảm nhận được. Và chính những ánh nhìn đó khiến tôi càng thu mình lại, càng thấy bản thân yếu đuối và đáng thương.

Ban đêm là lúc mọi thứ trở nên nặng nề nhất, khi con đã ngủ, nhà cửa im ắng, những suy nghĩ lại ùa về. Tôi nhớ lại cảm giác sợ hãi, tủi thân và cả sự bất lực của chính mình lúc đó. Có những đêm tôi nằm cạnh chồng mà nước mắt cứ chảy, không tài nào ngủ được tròn giấc. Tôi tự hỏi, phải làm sao để bước tiếp đây? Phải làm sao để thôi ám ảnh và dằn vặt? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Mai Liên