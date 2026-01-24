Báo Hàn Quốc gọi trận thua Việt Nam là ‘thảm họa nhục nhã’

Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích nặng nề đội nhà sau khi thua Việt Nam ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 20/1, Hàn Quốc chật vật hòa Việt Nam 2-2 trong hai hiệp chính. Thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc cũng giúp Hàn Quốc chơi hơn người trong 30 phút hiệp phụ, nhưng không thể tận dụng trước khi thua 6-7 ở loạt luân lưu. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thua Việt Nam ở cấp độ U23, sau khi thắng 6 và hòa 3, và cũng là lần đầu thủng lưới hai bàn trước đối thủ.

Báo Chosun giật tít: "Trận đấu xứng đáng được đặt biệt danh là thảm họa nhục nhã ở Jeddah".

Cầu thủ Hàn Quốc tham gia loạt luân lưu thua Việt Nam 6-7, sau khi hòa 2-2 ở 120 phút, ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: AFC

Hãng tin Yonhap bình luận: "Hàn Quốc chịu cú sốc lớn về danh dự sau khi thua đối thủ truyền kiếp Nhật Bản, và thậm chí không thể thắng Việt Nam ở trận tranh giải ba".

"Trận đấu được kỳ vọng sẽ giúp đội có kết thúc trọn vẹn nhưng lại mở ra chương đen tối trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc", bài viết trên Osen có đoạn.

Các tờ Joongang, Xports News, The Fact, Four Four Two cũng dùng những từ ngữ nặng nề để nói về thất bại, như "cú sốc", "đáng xấu hổ", "ê chề", "tệ hại". "Đối thủ mất hai trung vệ trụ cột, tiền đạo quan trọng cũng nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng Hàn Quốc lép vế cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu", Joongang cho hay.

Báo Sports Khan có bài phân tích dựa trên số liệu chuyên môn áp đảo của đội nhà. Theo đó, Hàn Quốc cầm bóng 76%, có 898 đường chuyền với tỷ lệ thành công 90%, còn Việt Nam là 299 và 69,9%. Tỷ số dứt điểm và tạt bóng lần lượt là 32-5 và 61-4. Tuy nhiên, hiệu quả là thứ Hàn Quốc phải học Việt Nam.

"Hàn Quốc trình diễn thứ bóng đá nhạt nhẽo và nhàm chán. Họ khó có thể biện minh điều gì cho thất bại", Sports Khan đánh giá. "Những pha tạt bóng thiếu chính xác, cú sút thiếu sức sống, cầu thủ không chủ động hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả những đường chuyền quanh vòng cấm Việt Nam chỉ làm tăng số liệu mà không có giá trị thực nào".

VIE - KOR Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Osen tiếp nối bằng việc đánh giá về loạt luân lưu, nơi thủ môn Hwang Jae-yun đoán sai cả 7 cú sút, còn Bae Hyun-seo thất bại ở lượt thứ bảy quyết định. "Sự khác biệt còn thể hiện ở khâu chuẩn bị cho loạt luân lưu. Việt Nam, với sự hỗ trợ của HLV thủ môn Lee Woon-jae, dường như đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra phản ứng phù hợp. Thủ môn Hàn Quốc thì đoán sai toàn bộ. Khi Nguyễn Thanh Nhàn sút thành công là thêm một khoảnh khắc đáng xấu hổ với bóng đá Hàn Quốc".

Chosun thì đưa ra góc nhìn, rằng thảm họa này đã được dự báo trước thông qua quá trình chuẩn bị không tốt của đội tuyển. Trong năm 2025, Hàn Quốc chỉ thắng Indonesia 1-0, thua Arab Saudi 0-2 và 0-4, rồi thua Trung Quốc 0-2. Đến vòng chung kết, đội thua Uzbekistan 0-2 và Nhật Bản 0-1, trong khi hai đối thủ đều sử dụng cầu thủ U21. Hàn Quốc cũng suýt dừng bước từ vòng bảng nếu Lebanon không bất ngờ hạ Iran 1-0.

HLV Lee Min-sung lấy lý do đội tuyển chưa hoàn thiện vì thiếu nhiều trụ cột đang thi đấu ở châu Âu, nhưng không được đón nhận. "Việc thay đổi HLV là điều khó tránh khỏi. Thành tích hiện tại chưa xứng với kỳ vọng", Chosun bình luận.

Tờ báo này cũng nhắc lại năm 2018, khi Hàn Quốc cũng thua Qatar 0-1 ở trận tranh giải ba U23 châu Á. Sau đó, HLV Kim Bong-gil mất việc. HLV Kim Hak-beom được đưa lên thay và dẫn dắt đội tuyển giành HC vàng ASIAD 18 ở Indonesia.

Thủ môn Hwang Jae-yun đoán sai hướng cả bảy lượt sút của Việt Nam ở loạt luân lưu. Ảnh: AFC

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Keun-ho bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sa sút liên tục của bóng đá Hàn Quốc, sau màn trình diễn thiếu sức sống của đội tuyển U23. "Các Quốc gia khác đang phát triển, còn cầu thủ và HLV Hàn Quốc lại đứng im", Lee nói.

Ý kiến này cũng được The Fact hưởng ứng và cho rằng bóng đá Hàn Quốc cần "một cuộc đại phẫu". Đây là lần thứ hai liên tiếp Hàn Quốc thua một đội tuyển Đông Nam Á ở U23 châu Á. Tại tứ kết kỳ giải 2024, Hàn Quốc cũng hòa Indonesia 2-2, trước khi thua 10-11 ở loạt luân lưu. Thất bại cũng đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc không được dự Olympic sau 40 năm. Bên cạnh đó, những HLV đối thủ lại là người Hàn Quốc, với ông Shin Tae-yong của Indonesia và Kim Sang-sik của Việt Nam.

"Các HLV với kiến thức chuyên môn như một chiếc boomerang đâm thẳng vào tim bóng đá Hàn Quốc", bài viết trên The Fact có đoạn. "Nó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của bóng đá Hàn Quốc lan rộng, nhưng chính nền bóng đá lại trì trệ, thậm chí thụt lùi".

Tờ này nhận định Nhật Bản có những bước tiến đáng key, Đông Nam Á đang thu hẹp khoảng cách, còn Trung Quốc cũng vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải U23. Danh hiệu "con hổ châu Á" của Hàn Quốc vì thế bị lung lay. Vì vậy, điều nền bóng đá cần không phải giải pháp nửa vời, mà cần nhìn nhận sâu sắc và một cuộc tái thiết từ gốc rễ. "Cần đánh giá lại nghiêm túc toàn bộ hệ thống quản lý ĐTQG, bao gồm vị trí HLV. Thừa nhận thất bại và mạnh dạn tái cấu trúc thì mới có thể lấy lại vị thế đang suy giảm".

Trung Thu tổng hợp