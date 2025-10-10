Bão Halong gây mưa lớn kỷ lục ở quần đảo miền nam Nhật Bản

Quần đảo Izu, phía nam Nhật Bản, ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng có khi bão Halong đi qua.

Bão Halong quét qua khu vực xung quanh quần đảo Izu, đông nam Nhật Bản, ngày 9/10, buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phải ban hành cảnh báo gió mạnh, sóng to và mưa lớn ở khu vực, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với lở đất và lũ lụt.

Bão Halong gây mưa lớn chưa từng có ở đảo Nhật Bản Ảnh hưởng của bão Halong tại quần đảo Izu ngày 9/10. Video: NHK

Phía nam quần đảo Izu ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng có khi bão Halong di chuyển theo hướng đông bắc trên Thái Bình Dương. Tại đảo Hachijo, cách thủ đô Tokyo khoảng 280 km về phía nam, gió giật lên tới 197 km/h vào sáng sớm, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Lượng mưa trong ba giờ trút xuống đảo Hachijo, nằm trong quần đảo Izu, vào sáng 9/10 là 207 mm, mức lớn nhất từng được ghi nhận. Tổng lượng mưa trút xuống Hachijo và khu vực lân cận là 349 mm trong 12 giờ, mức lớn nhất từ khi bắt đầu thống kê năm 2003.

Mưa bão buộc hàng trăm người dân trong khu vực phải sơ tán. Ba người đàn ông đang đánh cá ở Oiso, tỉnh Kanagawa, bị sóng cuốn trôi, khiến một người chết.

Sóng đánh vào cảng Kaminato trên đảo Hachijo, phía nam Tokyo, ngày 9/10. Ảnh: Cơ quan quản lý cảng Tokyo

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Halong hình thành từ 5/10, đã tăng cấp so với dự đoán do nhiệt độ bề mặt nước biển dọc đường đi của bão vào khoảng 28 độ C, cao hơn mức trung bình 1-2 độ. Sau khi đi qua chuỗi đảo Izu, bão sẽ di chuyển về phía đông Thái Bình Dương, không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản.

Vị trí của bão Halong ở đông nam Nhật Bản rạng sáng 10/10. Đồ họa: Japan Times

Hồng Hạnh (Theo CNA/Mainichi)