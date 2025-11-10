Bão Fung Wong vào Biển Đông, giảm còn cấp 13

Sáng sớm 10/11, siêu bão Fung Wong vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 14 trên vùng biển này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h, tâm bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h. Như vậy so với hôm qua, Fung Wong đã giảm ba cấp, từ cấp siêu bão 16 xuống 13.

Dự báo đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16 và đổi hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến 4h ngày 12/11, bão trên vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông, giữ cường độ, tốc độ nhưng tiếp tục đổi hướng đông bắc.

Đến 4h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía đông bắc của Đài Loan, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo hướng đi của bão Fung Wong, sáng 10/11. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 126 km/h và sẽ duy trì cường độ này đến khi ra ngoài Biển Đông. Đài Hong Kong cho rằng bão mạnh 155 km/h và sẽ đổ bộ Đài Loan khoảng ngày 12-13/11.

Các cơ quan khí tượng cùng chung nhận định bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tuy nhiên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-10 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Từ đầu năm đến nay, cùng 5 áp thấp nhiệt đới, Biển Đông đã ghi nhận 19 xoáy thuận nhiệt đới. 2025 trở thành năm có số xoáy thuận nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn.

Gần nhất ngày 6/11, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, 26 người bị thương. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.800 tỷ đồng.

Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.

Gia Chính