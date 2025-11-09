Bão Fung Wong mạnh cấp 15, dự báo ngày mai vào Biển Đông

Sau 18 giờ, bão Fung Wong mạnh thêm hai cấp, dự báo sáng mai vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 14 trong năm ở vùng biển này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 15, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 7h ngày mai ở trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16, giữ hướng, tốc độ giảm còn 25 km/h. Bão sau đó giữ cường độ và hướng đi trong 24 giờ tiếp theo.

Đến 7h ngày 12/11, bão trên vùng đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió giảm còn cấp 12, giật cấp 15, sau đó chuyển hướng bắc tây bắc rồi bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo hướng đi của bão Fung Wong, sáng 9/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 162 km/h, duy trì cường độ này khi đổ bộ đảo Luzon (Philippines), khi vào Biển Đông giảm còn 144 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 185 km/h.

Các cơ quan khí tượng cùng chung nhận định bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tuy nhiên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-13, sóng biển cao 4-10 m.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá Fung Wong là cơn bão bất thường vì vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơn bão này lại lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông.

Nguyên nhân là khi bão vào Biển Đông cũng là lúc nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão. Cùng với đó, khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Mái tôn đổ sập xuống ôtô trên đường ở phường Quy Nhơn sau bão Kalmaegi. Ảnh: Thanh Tùng

Ba ngày trước, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, 26 người bị thương; 333 nhà sập, hơn 32.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 54.000 lồng bè, 3.800 ha lúa, 7.400 ha cây trồng bị thiệt hại. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện, đến nay đã khôi phục được khoảng một triệu. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.600 tỷ đồng.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt sẽ diễn biến bão Fung Wong để thông báo đến tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm, chủ động phòng tránh; sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, khiến 2025 trở thành năm có số bão nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.

Trước bão Kalmaegi, thiên tai năm nay đã làm 256 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 61.000 tỷ đồng, hàng nghìn nhà sập, hàng trăm nghìn nhà ngập, nhiều tuyến giao thông bị tàn phá.

Gia Chính