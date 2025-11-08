Bão Fung-Wong mạnh cấp 13, sắp vào Biển Đông

Trong 24 giờ tới, bão Fung-Wong được dự báo mạnh lên cấp 16 (siêu bão) và đi vào Biển Đông đầu tuần sau, trở thành cơn bão thứ 14 trong năm nhưng ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 8/11, bão ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines, gió mạnh nhất 149 km/h (cấp 13), giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Đến 13h ngày 9/11, khi cách đảo Luzon khoảng 280 km, bão được dự báo mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17. Đến trưa 10/11, tâm bão ở phía đông Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, Fung-Wong đổi hướng bắc tây bắc, tiến về vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và Đài Loan.

Theo Đài khí tượng Nhật Bản, bão có thể đạt sức gió 180 km/h khi áp sát Philippines và khoảng 126 km/h khi vào Biển Đông. Đài Hong Kong nhận định cường độ cực đại có thể tới 195 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Fung - Wong, ngày 8/11. Ảnh: NCHMF

Các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đều dự báo bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, từ đêm 8/11, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-12, giật cấp 14-15, sóng cao 3-8 m. Từ ngày 10 đến 12/11, khu vực này có thể chịu gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của gió và sóng lớn.

Hai ngày trước, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, hai người mất tích, 26 người bị thương; 234 nhà sập, gần 27.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 54.000 lồng bè, 3.800 ha lúa, 7.400 ha cây trồng bị thiệt hại. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện, đến nay đã khôi phục được khoảng 1 triệu. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế ước gần 7.500 tỷ đồng.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, khiến 2025 trở thành năm có số bão nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đều đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung. Trước bão Kalmaegi, thiên tai năm nay đã làm 256 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 61.000 tỷ đồng, hàng nghìn nhà sập, hàng trăm nghìn nhà ngập, nhiều tuyến giao thông bị tàn phá.

Gia Chính