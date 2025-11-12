Bão Fung Wong giảm còn cấp 9, hôm nay ra khỏi Biển Đông

Giảm 4 cấp sau hai ngày vào Biển Đông, cơn bão thứ 14 trong năm dự kiến suy yếu tiếp và ra khỏi vùng biển này trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, bão trên vùng biển đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và đang theo hướng đông bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông Đài Loan, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng cho rằng bão sẽ đi qua phía nam Đài Loan với sức gió khoảng 90 km/h.

Dự báo hướng đi của bão Fung Wong, sáng 12/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Do ảnh hưởng của bão, cùng biển đông bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-7 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Ngày 10/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Từ đầu năm đến nay, cùng 5 áp thấp nhiệt đới, Biển Đông đã ghi nhận 19 xoáy thuận nhiệt đới. 2025 trở thành năm có số xoáy thuận nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Gần nhất ngày 6/11, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, 26 người bị thương. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.800 tỷ đồng. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung. Trong một tháng tới, cơ quan khí tượng nhận định trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Gia Chính