Bão Fung Wong giảm còn cấp 12, gây sóng biển cao 9 m

Một ngày sau khi vào Biển Đông, cơn bão thứ 14 đã giảm còn cấp 12 và đang đi về hướng Đài Loan, ít khả năng ảnh hưởng Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, giữ cấp độ nhưng chuyển hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến 4h ngày 13/11, khi ở trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan bão suy yếu còn cấp 7, giật cấp 9 và theo hướng đông bắc.

Dự báo hướng đi bão Fung Wong, sáng 11/11. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 126 km/h, trong quá trình di chuyển ra ngoài Biển Đông tiếp tục giảm còn 108 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão sẽ duy trì sức gió 130 km/h khi ra khỏi Biển Đông.

Các cơ quan khí tượng cùng chung nhận định bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tuy nhiên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-9 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, cùng 5 áp thấp nhiệt đới, Biển Đông đã ghi nhận 19 xoáy thuận nhiệt đới. 2025 trở thành năm có số xoáy thuận nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn.

Gần nhất ngày 6/11, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, 26 người bị thương. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.800 tỷ đồng.

Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.

Gia Chính