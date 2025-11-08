Bão Fung Wong đe dọa 'vẽ lại đường bờ biển' Philippines

Cơn bão khổng lồ Fung Wong đang áp sát Philippines, đe dọa gây sóng cao, mưa lớn làm thay đổi hình dạng đường bờ biển nước này.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) ngày 7/11 cho biết bão Uwan, tên quốc tế là Fung Wong, đã đi vào vùng biển phía đông nước này, đang mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt cấp siêu bão vào tối 9/11 hoặc rạng sáng thứ 10/11 khi đổ bộ vào đất liền.

Phạm vi ảnh hưởng của Fung Wong trải dài từ tỉnh cực bắc Batanes đến tận đảo Bohol ở miền trung Visayas, khiến gần như toàn bộ khu vực trung và bắc Philippines nằm trong vùng nguy hiểm. Sức gió duy trì khoảng 120 km/h, giật tới 150 km/h, và PAGASA có thể ban hành cảnh báo gió bão cấp cao nhất.

Trang IBTimes của Anh nhận định siêu bão Fung Wong có thể mạnh đến mức "đủ để vẽ lại đường bờ biển" Philippines khi đổ bộ vào nước này.

Vào thời điểm bão đổ bộ, sóng có thể dâng cao hơn 3 m ở các khu vực ven biển thấp trũng ở miền đông Luzon. IBTimes lý giải rằng "sóng cao ở cấp độ này kết hợp với gió mạnh và mưa lớn có thể làm biến dạng đường bờ biển, nhấn chìm làng mạc, xói mòn đất liền và thay đổi địa hình khu vực ven biển".

Bão Fung Wong đi vào vùng giám sát khí tượng của Philippines vào ngày 7/11. Ảnh: PAGASA

Ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, phó tổng cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, nhấn mạnh trong họp báo ngày 7/11 rằng Fung Wong là cơn bão cực lớn, với bán kính ảnh hưởng lên đến 700 km, nên gió và mưa do nó gây ra có thể bao trùm toàn bộ quần đảo Philippines.

"Sự nguy hiểm không chỉ đến từ kích thước khổng lồ của bão, mà còn từ sự kết hợp giữa quy mô, thời điểm và sức mạnh khi đổ bộ", nhà khoa học khí tượng Glenn Banaguas nhận định với tạp chí PhilStar Life.

Ông nói bất kỳ khu vực nào ở Philippines cũng có thể chịu ảnh hưởng của bão Fung Wong, đồng thời cảnh báo cơn bão sẽ thử thách mọi điểm yếu trong hạ tầng và năng lực ứng phó nước này.

"Quy mô của cơn bão vượt quá khả năng ứng phó của hệ thống. Lực lượng cứu hộ cứu nạn không thể có mặt ở khắp nơi. Nhiều tuyến đường tại các tỉnh có thể bị chia cắt. Các con sông tràn bờ ở những nơi vốn chưa từng ngập lụt. Ngay cả các khu vực thường được chọn làm trung tâm sơ tán cũng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp", ông nói.

Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Hải quân Mỹ dự báo Fung Wong sẽ tăng sức gió lên 212 km/h trước khi đổ bộ vào Luzon, sau đó giảm cấp do ma sát với đất liền, đi vào Biển Đông, di chuyển theo hướng tây - tây bắc và có thể đổ bộ vào phía nam đảo Đài Loan ngày 11/11.

Bão Fung Wong áp sát khi Philippines chưa khắc phục xong hậu quả của Kalmaegi, cơn bão đổ bộ hồi đầu tuần này làm 224 người chết, hầu hết ở tỉnh Cebu. Theo cơ sở dữ liệu thiên tai EM-DAT, Kalmaegi cũng đã trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay.

"Tôi vô cùng đau xót trước số thương vong quá lớn. Nhiều nạn nhân bị nước cuốn đi. Lượng nước và tốc độ lũ quét quá kinh hoàng", Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày 7/11 phát biểu tại Cebu, khi thị sát công tác khắc phục hậu quả bão Kalmaegi.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai trên khắp các tỉnh, với lực lượng vũ trang Philippines điều động các đơn vị chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Tổng cộng hơn 2,2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kalmaegi tại khu vực Visayas và Mindanao. Trong số này, hơn 318.000 người hiện vẫn đang trú ẩn tại 3.050 trung tâm sơ tán.

Thanh Danh (Theo IBTimes, PhilStar Life, Inquirer)