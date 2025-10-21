Bão Fengshen cách Đà Nẵng 390 km

Gặp không khí lạnh, bão bắt đầu giảm cường độ nhưng lại tương tác với nhiều yếu tố khác gây mưa lớn cho miền Trung trong 5 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h hôm nay, bão Fengshen trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 390 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Bão tương tác mạnh với không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống nên suy giảm cường độ. Đến 19h ngày mai, tâm bão ở vùng biển Huế - Quảng Ngãi, sức gió giảm còn 74 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp, giữ hướng và tốc độ. Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Đà Nẵng, rồi thành vùng áp thấp ở Nam Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh khoảng 82 km/h, sẽ đạt cực đại 90 km/h trong những giờ tới và suy yếu trước khi vào đất liền Đà Nẵng. Đài Hong Kong cũng cho nhận định tương tự về hướng đi và cường độ.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây của bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-7 m. Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (gồm đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6; từ sáng mai tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Ven biển các tỉnh thành Quảng Trị - Đà Nẵng nước dâng do bão cao 0,3-0,5 m, kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Từ chiều mai, đất liền ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió đông mang lượng ẩm khổng lồ từ Biển Đông vào đất liền. Cộng thêm dãy Trường Sơn chạy dọc miền Trung tạo hiệu ứng chắn gió, làm tăng khả năng mưa lớn và kéo dài.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa to bắt đầu từ trưa mai đến ngày 27/10, trong đó mưa cường độ lớn tập trung từ chiều mai đến hết 23/10. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm; nam Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Theo ông Khiêm, mưa lớn sẽ khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bắt đầu lên từ đêm mai. Dự báo, đỉnh lũ sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Bồ, Hương (Huế); sông Vu Gia Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên báo động ba và trên báo động ba. Sông Gianh (Quảng Trị), Sê San (Quảng Ngãi) lên báo động hai.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Ông Khiêm khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo mưa lũ, thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền để giảm thiểu thiệt hại.

"Ở vùng núi, bà con chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán khi mưa lớn kéo dài hoặc dấu hiệu nứt đất. Ở vùng trũng thấp và ven sông, cần kê cao tài sản, thiết bị điện, chuẩn bị phương án di dời khi có cảnh báo ngập. Tại đô thị, người dân cần tránh để hàng hóa, xe ở khu vực dễ ngập", ông Khiêm nói thêm.

Gia Chính