Cứu sống cụ ông ngưng tim

Bạc LiêuNgười đàn ông 73 tuổi đột nhiên bị đau ngực, nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, bác sĩ báo động đỏ liên viện cấp cứu.

Trước đó ông được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long khám, vừa đến cổng thì đột ngột gồng người, tím tái, ngưng tim. Sau khi hồi sức cho tim bệnh nhân đập lại, Trung tâm Y tế Phước Long nhờ Bệnh viện Thanh Vũ chi viện. Ê kíp bác sĩ cùng xe cấp cứu nhanh chóng có mặt trong 30 phút, hỗ trợ chuyển bệnh nhân về viện kịp điều trị trong khung giờ vàng.

Bệnh nhân khi được thở máy, đặt nội khí quản. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Ngày 20/3, bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Thanh Vũ, cho biết bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn, nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong lên đến 95% nếu không xử trí đúng và kịp thời. Bệnh nhân nhanh chóng được vào phòng thông tim, can thiệp động mạch vành kèm hồi sức nội khoa tích cực.

Sau can thiệp 4 giờ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ngưng thở máy, được rút nội khí quản, tỉnh táo. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân này bị tăng huyết áp nhiều năm nhưng không điều trị và uống thuốc thường xuyên. Bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, người mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, có các yếu tố nguy cơ tim mạch (hút thuốc lá, uống rượu, bia, béo phì, tiền sử gia đình) nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Khi có triệu chứng bất thường như đau tức ngực, mệt, khó thở, toát mồ hôi, nôn, đau thượng vị, choáng váng... cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

An Minh