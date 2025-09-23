Báo đốm bơi xa kỷ lục để săn mồi

Con báo đốm ở Brazil có thể bơi qua quãng đường 2,48 km từ đất liền đến một đảo nhân tạo giữa hồ, vượt xa kỷ lục 200 m trước đây của loài vật này.

Hình ảnh con báo đốm quay từ camera trên đảo nhân đạo gần đập Serra da Mesa. Ảnh: Gabriel Caputo

Theo bài báo đăng hôm 10/9 trên cơ sở dữ liệu bioRxiv, các nhà nghiên cứu ở Đại học Brasilia cho biết con báo đốm đực được ghi hình lần đầu tiên vào tháng 5/2020 bằng camera trên đảo nhân tạo gần đập thủy điện Serra da Mesa ở bang Goiás, Brazil. Nó đã bơi ít nhất 1,27 km để đến hòn đảo nhỏ do con đập tạo ra.

Một camera khác ghi hình con báo 4 năm sau, vào tháng 8/2024. Nhóm nghiên cứu dựa vào hoa văn trên bộ lông của nó để xác nhận đó là cùng cá thể. Phân tích khoảng cách giữa đất liền và đảo giữa hồ chứa cho thấy có hai cách báo đốm có thể đến được đảo.

Đầu tiên, con báo có thể bơi 1,07 km đến hòn đảo nhỏ trước khi quay lại mặt nước và bơi tiếp 1,27 km còn lại. Nếu báo đốm bơi thẳng từ đất liền đến đảo mà không dừng lại, nó sẽ bơi liên tục 2,48 km. Ngay cả khi quá trình bơi diễn ra qua hai chặng, đó vẫn là khoảng cách kỷ lục đối với loài báo đốm.

Báo đốm (Panthera onca) là loài bơi lội cừ khôi, thường sống trong các khu rừng nhiệt đới nhiều sông ngòi tràn bờ. Chúng không ngần ngại lao xuống nước trong môi trường sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ nhưng mỗi lần bơi lội thường ngắn và nhằm bắt con mồi như cá sấu caiman, cá và rùa.

Tác giả chính của nghiên cứu Leandro Silveira, nhà sinh học ở Quỹ Bảo tồn Báo đốm, và đồng nghiệp chưa rõ tại sao con báo đốm đực lại bơi xa như vậy bởi con mồi trong khu vực này phân bố khá đều và không có gì cho thấy trên đảo có nhiều mồi săn hơn. Họ suy đoán con báo quyết định khám phá vùng đất mới, có thể liên quan đến tìm kiếm báo cái hoặc lãnh thổ hơn là thiếu thức ăn.

Tuy nhiên, Fernando Tortato, điều phối viên dự án của tổ chức bảo tồn mèo lớn Panthera, người không tham gia nghiên cứu, nhấn mạnh những cuộc bơi dài không phải là điều bất thường đối với báo đốm. Theo ông, phần lớn báo đốm tập trung ở lưu vực Amazon. Những con sông chính ở đó rộng hơn 1,6 km ở nhiều chỗ, một số nơi thậm chí rộng hơn 10 km.

Tortato suy đoán con báo đốm đực có thể tìm kiếm địa điểm mới để săn chuột capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), nguồn thức ăn phổ biến khác của chúng. Loài chuột này rất phổ biến dọc những hồ chứa nước nhân tạo này.

An Khang (Theo Live Science)