Bảo Định - tay ngang lột xác với 'Tử chiến trên không'

Từ nhân viên ngân hàng, Bảo Định ghi dấu ấn khi đóng cùng Thái Hòa trong "Tử chiến trên không", mở đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Trong phim của đạo diễn Hàm Trần, Bảo Định vào vai Sửu - con trai của Long (Thái Hòa). Sửu tham gia nhóm không tặc cùng cha nhưng lại có tính cách nhút nhát, không tàn bạo như những thành viên khác. Dù là vai phụ, nhân vật gây chú ý nhờ khắc họa sự yếu đuối qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt. Một trong những cảnh kịch tính là khi Sửu bị Long ép phải giết người để được sống, phơi bày sự giằng xé nội tâm và làm nổi bật mối quan hệ giữa hai cha con.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer "Tử chiến trên không", ra rạp trong nước ngày 19/9. Nhân vật của Bảo Định xuất hiện từ phút thứ 1:10. Video: Đoàn phim cung cấp

Đào Duy Bảo Định 31 tuổi, quê Khánh Hòa. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghệ TP HCM năm 2016. Sau khi ra trường, anh làm bartender tại một khách sạn năm sao, rồi chuyển sang công việc văn phòng, nhân sự, từng làm nhân viên ngân hàng trong hai năm. Tuy nhiên, biến cố gia đình ập tới khiến anh gác lại công việc ở TP HCM để về quê.

Bảo Định nói về vai diễn trong 'Tử chiến trên không' Bảo Định nói về vai diễn trong "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Anh cho biết gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng niềm yêu thích sáng tạo hình thành từ nhỏ. Anh mê vẽ, viết, ca hát song chưa bao giờ nghĩ có ngày đứng trước ống kính. Cơ duyên đến vào năm 2019, khi anh tham gia casting Sài Gòn trong cơn mưa của đạo diễn Chung Chí Công và nhận được vai khách mời. Dù xuất hiện vài giây, cảm giác góp mặt trong một bộ phim khiến anh hào hứng. "Lần thử sức nhỏ đó khiến tôi nghĩ: biết đâu mình còn có thể đi xa hơn", anh cho biết.

Khoảng thời gian ấy, Bảo Định chật vật tìm hướng đi. Do không qua trường lớp bài bản, anh đăng ký khóa học diễn xuất do Katy Uyên giảng dạy. Bảo Định thuộc típ người hướng nội nên trong những ngày đầu học diễn xuất, anh gặp khó khăn trong việc tương tác với bạn diễn và bộc lộ cảm xúc. Mỗi buổi học, anh quan sát, lắng nghe, tiếp thu kiến thức từ thầy cô và các bạn học viên, đồng thời xem nhiều phim để trau dồi kỹ năng.

Kết thúc khóa học, anh thử sức ở một số buổi tuyển chọn diễn viên phim điện ảnh nhưng chưa có duyên. Thay vì nản chí, anh coi đó là cơ hội rèn luyện, tiếp tục luyện tập, đóng một số dự án phim ngắn và chờ đợi cơ hội phù hợp.

Diễn viên Bảo Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi đến với Tử chiến trên không, anh từng thử vai phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần. Ấn tượng với chàng diễn viên có gương mặt hiền lành từ dạo đó, Hàm Trần mời anh casting nhân vật trong nhóm không tặc. "Ban đầu tôi chỉ nghĩ thử sức, không ngờ lại được nhận vai. Khi biết đóng cùng anh Thái Hòa, tôi lại mang nhiều áp lực hơn nữa", anh nói.

Nhân vật Sửu ít thoại, không phải trung tâm ở phần đầu nhưng dần bộc lộ chiều sâu, nhiều chuyển biến tâm lý về cuối phim. Việc góp mặt trong tác phẩm dựa trên vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam khiến anh háo hức nhưng cũng nhiều lo lắng.

Hai phân đoạn khiến Bảo Định áp lực nhất là lúc bị Long (Thái Hòa) quát mắng sau khi Bình (Thanh Sơn thủ vai) tấn công và cảnh nhân vật Sửu bị bắn. Cả hai đòi hỏi sự dồn nén qua hành động, phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Khi thấy phần thể hiện chưa đạt, anh chủ động xin đạo diễn cho quay lại.

Trong quá trình nhập vai, đạo diễn Hàm Trần thường đưa ra yêu cầu cụ thể để Bảo Định tìm cách thể hiện qua dáng đi, ánh mắt, biểu cảm. Trên phim trường, Bảo Định ít trò chuyện trực tiếp với Thái Hòa nhưng luôn nhận thấy sự hỗ trợ từ đàn anh. Trước mỗi cảnh quay chung, Thái Hòa tạo khoảng lặng để anh tập trung cảm xúc. Khi diễn cùng những người khác, đàn anh điều chỉnh nhịp diễn, giúp Bảo Định nhập tâm vào nhân vật.

Nhân vật Sửu (Bảo Định đóng) trong "Tử chiến trên không". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thái Hòa nhận xét đàn em nắm bắt tốt tinh thần nhân vật còn Kaity Nguyễn cho biết Bảo Định để lại ấn tượng mạnh nhất với cô trong dàn diễn viên. Ở những cảnh đối đầu trực tiếp, Bảo Định luôn chú ý đến sự an toàn của bạn diễn, đồng thời lăn xả trên phim trường. Theo Kaity, điều này giúp nhân vật Sửu trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Bảo Định cho rằng cơ hội đóng phim Tử chiến trên không là cột mốc lớn giúp anh tin tưởng vào con đường diễn xuất. "Dù là gương mặt mới, tôi muốn thử sức ở những vai khó, đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất như nhân vật khuyết tật, ít thoại, buộc phải phát huy ngôn ngữ cơ thể. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn nội lực", anh nói.

Quế Chi