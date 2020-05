Báo điện tử Phụ nữ TP HCM bị đình bản một tháng

Báo Phụ nữ TP HCM bị phạt 55 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động bản điện tử một tháng, theo quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông.

Ngày 28/5, Cục trưởng Báo chí Nguyễn Thanh Lâm ký quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản với báo Phụ nữ TP HCM, vì "thông tin sai tự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng", trong loạt bài liên quan đến tập đoàn Sun Group, đăng tải từ tháng 9 đến tháng 10/2019.

Các bài viết gồm: Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao: Bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm hecta rừng Bà Nà gục xuống (báo in); Sun Group, "ông trời" không từ trên cao (báo điện tử); Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà (báo điện tử); Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảm II (báo in và điện tử); Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim (báo điện tử); Âm mưu chiếm 726 ha biển Vân Đồn (báo in và điện tử); Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào Mẹ rừng (báo điện tử).

Báo Phụ nữ TP HCM chịu thêm tình tiết tăng nặng là "vi phạm hành chính nhiều lần, trong nhiều bài viết". Ngoài bị phạt 55 triệu đồng, đình bản báo điện tử một tháng, báo Phụ nữ TP HCM được yêu cầu cải chính, xin lỗi.

Sáng 29/5, báo Phụ nữ TP HCM đã dừng hoạt động bản điện tử và dành 4 trang báo giấy để đăng nội dung liên quan quyết định nêu trên của Cục Báo chí. Trong đó, báo nêu 7 nhóm vấn đề được đề cập trong cuộc làm việc giữa Cục Báo chí và báo, về các dự án ở một số địa phương như Vân Đồn (Quảng Ninh), khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa (TP Đà Nẵng) và Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Với từng vấn đề, báo đưa chi tiết ý kiến của Cục Báo chí và phản hồi của báo. "Những điều báo Phụ nữ TP HCM lên tiếng nhằm mục đích góp thêm thông tin để giúp nhà chức trách kiểm tra, giám sát và minh bạch hoá các quy trình thẩm định, cấp phép, đánh giá tác động môi trường các dự án tại các khu vực rừng, biển nằm trong vùng trọng điểm cần phải bảo tồn và gìn giữ cho con cháu mai sau", báo viết.

Phóng viên đã liên hệ với bà Lê Huyền Ái Mỹ - Tổng biên tập báo Phụ nữ TP HCM để làm rõ thêm thông tin, nhưng chưa kết nối được. Lãnh đạo Cục Báo chí cho biết sẽ xem xét những phản hồi trên báo Phụ nữ TP HCM khi có đủ thông tin.

Báo Phụ nữ TP HCM thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, bản in được cấp phép hoạt động từ năm 2011; báo điện tử từ năm 2015.

