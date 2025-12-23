'Bão cytokine' suýt cướp sinh mạng bé gái bệnh cúm A

Hà NộiBé gái 6 tuổi mắc cúm A/H3 mắc hàng loạt biến chứng nặng do "bão cytokine" gây nhiễm trùng huyết, viêm cơ tim cấp, tổn thương đa cơ quan.

Bố mẹ bệnh nhi cho biết bé chưa được tiêm phòng cúm mùa, khởi phát với các triệu chứng thường gặp của cúm như ho, sốt, chảy mũi. Chỉ sau một thời gian ngắn, bé mệt nhiều hơn, vào bệnh viện địa phương trong tình trạng suy tim, theo dõi viêm cơ tim tối cấp.

Bé được chuyển tiếp đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc cúm A/H3 kèm nhiều biến chứng nặng: viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine - phản ứng viêm toàn thân quá mức. Trẻ không đáp ứng với các thuốc và biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường.

Ngày 23/12, PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho hay bé bị tổn thương các cơ quan do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do virus cúm gây tổn thương trực tiếp. Thứ hai là bão cytokine, khi phản ứng viêm của cơ thể diễn ra quá mạnh dẫn đến suy chức năng các cơ quan một cách lặng lẽ nhưng rất nặng nề. Bên cạnh đó, nhiễm cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng trở nên phức tạp và trầm trọng hơn.

Do không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa, bệnh nhi được chỉ định áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu. Bé được hỗ trợ thở máy, can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thay huyết tương và IVIG (globulin miễn dịch), thuốc kháng virus cúm và kháng sinh mạnh phổ rộng.

Sau 10 ngày can thiệp ECMO, 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bệnh nhi dần được kiểm soát. Hiện tại, sức khỏe của trẻ ổn định, chức năng các cơ quan dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho hay bé được đánh giá là trường hợp cúm A/H3 biến chứng nặng và hiếm gặp. Theo y văn, trên thế giới chỉ có rất ít ca cúm A được báo cáo xuất hiện đồng thời các biến chứng nặng như viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nghiêm trọng như bệnh nhi này.

Cúm mùa nói chung và cúm A nói riêng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế khuyến cáo tiêm phòng cúm mùa giúp giảm những biến chứng nặng. Vì vậy, phụ huynh cần chủ động cho trẻ từ 6 tháng tuổi tiêm phòng cúm hàng năm. Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, mệt nhiều, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc thay đổi ý thức, cần đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Lê Nga