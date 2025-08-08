'Bão cytokin' khiến sốt xuất huyết quật ngã người trẻ

TP HCMNữ công nhân 33 tuổi, vốn rất khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, bất ngờ trải qua cơn thập tử nhất sinh do mắc sốt xuất huyết.

Ngày 8/8, BS.CK2 Trương Ngọc Trung, Trưởng Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực Chống độc Người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết bệnh nhân bất ngờ sốt cao kèm đau mỏi toàn thân dữ dội. Dùng thuốc hạ sốt suốt hai ngày nhưng sức khỏe không cải thiện như những lần cảm cúm trước. Cơn mệt mỏi tăng dần, kèm buồn nôn, chán ăn và đau âm ỉ vùng bụng.

Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue thể nặng, biến chứng sốc, tổn thương gan và thận nghiêm trọng. Tình trạng thoát huyết tương khiến máu bệnh nhân cô đặc, huyết áp tụt, tràn dịch màng phổi, dẫn đến suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp. Cùng lúc, virus Dengue tiếp tục tấn công, khiến gan và thận lần lượt suy yếu, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy đa cơ quan - biến chứng có nguy cơ tử vong rất cao.

Nhận thấy người bệnh đang ở ngưỡng nguy kịch, kíp điều trị triển khai các biện pháp hồi sức tối khẩn. Chị được đặt ống thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm máu, dùng thuốc vận mạch, đồng thời hỗ trợ chức năng cho những cơ quan đang suy yếu.

Cuộc chiến giành giật sự sống càng khốc liệt hơn khi chị liên tiếp đối mặt với nhiều đợt nhiễm trùng dai dẳng, buộc phải dùng tới những loại kháng sinh mạnh nhất. Sau hơn ba tuần kiên trì hồi sức, tình trạng bệnh nhân mới dần ổn định, các cơ quan nội tạng phục hồi từng bước.

"Khi mở mắt tỉnh lại, tôi mới biết mình vừa trở về từ cửa tử", bệnh nhân nói. Chị được cai máy thở sau đó, điều trị ổn định và hồi phục xuất viện.

Theo bác sĩ Trung, đây là trường hợp điển hình cho thấy sự tàn khốc của sốt xuất huyết Dengue. Nhiều người trẻ thường chủ quan, cho rằng hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp họ vượt qua bệnh dễ dàng. Thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Sốt xuất huyết hoàn toàn có thể diễn tiến nhanh và nặng ngay cả ở người khỏe mạnh, gây sốc, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

"Chính hệ miễn dịch quá mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra 'cơn bão cytokin' làm tổn thương thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc, tổn thương các cơ quan", bác sĩ phân tích.

Trong những bệnh nhân đang điều trị tại khoa, không ít ca nặng lại rơi vào nhóm trẻ tuổi, có sức khỏe tốt. Nhiều người trẻ nhầm lẫn bệnh sốt xuất huyết với nhiễm siêu vi thông thường, tự điều trị tại nhà và chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn nguy hiểm, có biến chứng phức tạp khiến việc cứu chữa vô cùng khó khăn.

Mới đây, cô gái 21 tuổi đến cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Dù đã được theo dõi sát và điều trị chống sốc đúng lúc, diễn tiến bệnh lại trở nên phức tạp, hội tụ nhiều biến chứng nguy kịch của sốt xuất huyết như thoát huyết tương ồ ạt, xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan.

Các bác sĩ buộc phải chạy đua với thời gian, triển khai cùng lúc hàng loạt biện pháp hồi sức khẩn cấp, vừa chống sốc, vừa đặt ống thở máy, lọc máu liên tục. Êkíp thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm để truyền gấp lượng lớn chế phẩm máu - khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh - nhằm bù lượng máu mất và khôi phục chức năng đông máu.

Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Trung khuyến cáo giai đoạn nguy hiểm của bệnh từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi bệnh nhân thường đã hạ sốt. Tâm lý "hết sốt là khỏi bệnh" khiến nhiều người mất cảnh giác, trong khi đây chính là thời điểm các biến chứng nguy hiểm nhất có thể xảy ra.

Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần sớm đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay như mệt mỏi, li bì, vật vã; đau bụng; nôn ói nhiều; xuất huyết dưới bất kỳ hình thức nào (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen). Tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn.

TP HCM đang trong cao điểm dịch sốt xuất huyết, với số ca mắc có xu hướng tăng nhanh và lan rộng, số ca nặng và tử vong đang gây áp lực lên hệ thống y tế. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt loăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng và tiêm vaccine.

