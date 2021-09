Bão Côn Sơn đêm nay vào Biển Đông, mạnh cấp 9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết chiều 8/9, bão đang ở phía nam đảo Luzon (Philippines). Với hướng tây bắc, tốc độ mỗi giờ 10-15 km, đêm nay bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 5 ở khu vực này. Đến 13h ngày 9/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 90 km/h.

Phía đông Philippines còn một cơn bão khác tên Chanthu, mạnh cấp 13-14, cách bão Côn Sơn khoảng 1.100 km. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc NCHMF, cho biết hai cơn bão này chưa tương tác với nhau, nhưng vài ngày tới sẽ tác động, làm thay đổi đường đi, cường độ của bão Côn Sơn.

Hiện các đài khí tượng quốc tế dự báo còn phân tán, có đài cho rằng bão Côn Sơn suy yếu nhanh khi vào gần vịnh Bắc Bộ, có đài cho rằng bão đi vào bờ, đài khác nhận định bão chỉ loanh quanh trên biển.

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo bão mạnh nhất cấp 11 khi đi qua quần đảo Hoàng Sa và suy yếu khi gần đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão có thể gây gió mạnh trên bắc Biển Đông trong các ngày từ 9 đến 11/9, trong đó khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 11 trong ngày 10/9.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay, 11 tỉnh từ Hà Giang đến Hà Tĩnh đã lên phương án sơ tán hơn 258.000 dân ở vùng ven biển, ven sông, khu vực vùng núi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Bộ Quốc phòng đã triển khai phương án ứng phó với bão Côn Sơn, sẵn sàng hơn 500.000 bộ đội, dân quân tự vệ cùng hơn 2.000 trang thiết bị.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống bão sáng 8/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, cho hay tỉnh đang gặp khó khăn về phương án sơ tán dân do có nhiều khu vực đang giãn cách xã hội.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể việc sơ tán dân trong trường hợp bão đổ bộ vào khu vực giãn cách xã hội.

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo sau Côn Sơn, từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Mưa to sẽ kéo dài hết ngày 9/9

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động gió đông, hai hôm nay Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 13h ngày 8/9 ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), Nghĩa Hưng (Nam Định), Thanh Miện (Hải Dương), Quan Sơn (Thanh Hóa), Như Thanh (Thanh Hóa), Nghĩa Đàn (Nghệ An) 80-110 mm...

Dự báo từ nay đến hết ngày 9/9, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to với tổng lượng 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.