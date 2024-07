Báo chí quốc tế đưa tin về Gran Meliá Nha Trang

Hơn 100 trang báo, tin tức nhiều quốc gia đưa tin về Gran Meliá Nha Trang - khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resorts đầu tiên tại Việt Nam.

Trong thời gian ngắn, dự án của KDI Holdings hợp tác với thương hiệu nổi tiếng Gran Meliá Hotels & Resorts đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. "Biểu tượng mới của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam" hay "kỳ quan thứ 15 của Gran Meliá Hotels & Resorts" là những cụm từ các trang tin tức quốc tế như AP News, The Times, International Bussiness Times dùng để miêu tả về Gran Meliá Nha Trang.

Dự án xuất hiện trên những tờ báo lâu đời như Asiu One, Thronicle Tribune, Taiwan News, Sina, Bluefield Daily Telegraph, Business Today... với mức độ phủ sóng nhiều khu vực trên toàn cầu. Các trang đa số đều đánh giá tích cực và gọi Gran Meliá Nha Trang là "viên ngọc quý" của du lịch Việt, điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng xa hoa.

Chẳng hạn, trang The Times cho rằng dự án được thừa hưởng những những "món quà" thiên nhiên của Nha Trang như khí hậu ôn hòa quanh năm, không khí trong lành cùng vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới. "Gran Meliá Nha Trang được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng", trang này đánh giá.

Một góc nhìn hướng biển tại Gran Meliá Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Danh tiếng của dự án còn đến từ tên tuổi của Gran Meliá Hotels & Resorts. Trước Việt Nam, đơn vị này chỉ quản lý vận hành 14 khu nghỉ dưỡng tại 6 quốc gia trên toàn thế giới. Đơn vị luôn đặt những tiêu chí khắt khe cho những dự án gắn liền với tên tuổi.

Lợi thế của Gran Meliá Nha Trang

Truyền thông quốc tế cũng phân tích và đánh giá những lợi thế dự án đang sở hữu. Trong đó, nổi bật là vị thế lưng tựa lưng vào núi Cô Tiên, mặt hướng ra biển xanh, tạo ra không gian nghỉ dưỡng vừa thanh bình, tĩnh lặng, vừa thuận tiện kết nối đến các điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực.

Bên cạnh trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, Gran Meliá Nha Trang còn sở hữu những điểm độc đáo riêng biệt. Mệnh danh "bán đảo tỷ phú", du khách sẽ được tận hưởng dịch vụ hoàng gia "Spanish Luxury", trải nghiệm du thuyền Vega Yacht, thưởng thức ẩm thực Á - Âu tại chuỗi nhà hàng, bãi tắm riêng tư, công viên san hô nhân tạo Vạn San Đảo...

Không gian nội thất he Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors. Ảnh: KDI Holdings

Một trong những yếu tố được truyền thông quốc tế giới thiệu nhiều nhất là 98 căn dinh thự biển với bộ sưu tập 10 dinh thự độc bản The Limited Edition Mansion. Trong số đó, hai căn dinh thự The Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors là những sản phẩm điểm nhấn. Đây là hai dinh thự hiếm hoi trên toàn thế giới được "chắp bút" bởi nhà thiết kế nổi tiếng Roberto Cavalli từ Italia.

Bước chân vào hai dinh thự này, du khách sẽ cảm nhận không gian mang dấu ấn Roberto Cavalli, vừa hoang dã vừa lộng lẫy. Nội thất 100% được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu.

Là kết quả hợp tác giữa chủ đầu tư KDI Holdings với những thương hiệu hàng đầu thế giới như Hyundai E&C, HBA, Minotti... Gran Meliá Nha Trang sở hữu nhiều nét đẹp kiến trúc và trải nghiệm nghỉ dưỡng xa họa. Chủ đầu tư kỳ vọng Gran Meliá Nha Trang sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam.

Hoài Phương