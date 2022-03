Bảo Chấn mất 15 năm tìm cảm hứng viết ca khúc mới

Bảo Chấn ra mắt "Hãy đưa em ra biển" - ca khúc ông ấp ủ 15 năm - sau hồi phục từ tai nạn thập tử nhất sinh.

Trong The Only Show - cuộc thi giới thiệu các sáng tác mới, tối 23/3, ba thí sinh trình bày Hãy đưa em ra biển qua ba bản phối. Bảo Chấn cùng một số nhạc sĩ làm giám khảo chương trình. Nhạc phẩm ballad là tự sự của cô gái giữa cuộc tình nhiều trắc trở: "Dù biết đôi bờ của biển không bao giờ gặp nhau/ Nhưng cũng xin được một lần em được chết trong anh, trong tình yêu chung nhất của chúng ta".

Bảo Chấn - "Hãy đưa em ra biển" ""Hãy đưa em ra biển" - ca sĩ Viễn Trinh hát trong "The Only Show". Video: Lê Trần

Bảo Chấn cho biết từ cuối thập niên 2000 đến nay, ông không còn viết nhạc, một phần bế tắc trong cảm hứng, phần vì tình trạng sức khỏe. Năm 2020, sau một tai nạn giao thông, ông điều trị ở bệnh viện suốt 5 tháng, suýt phải cưa chân vì vết thương hoại tử. Sau khi xuất viện, nhạc sĩ nhớ nghề và trở lại công việc. Trò chuyện với các giọng ca trẻ, ông được khơi lại tinh thần sáng tác. Với bài mới, ông chọn hình ảnh biển để ví von với mối tình sâu đậm của đôi trai gái.

Ông nói: "Trong âm nhạc của tôi, biển thường là hình ảnh biểu đạt nỗi nhớ không bao giờ vơi, sự dằn vặt, đớn đau về mối tình không thể có được. Nhưng, cũng như biển, tình yêu với tôi trước sau vẫn một màu đắm say chất ngất, và vẫn buồn nhiều hơn vui".

Ở tuổi 72, Bảo Chấn cho biết không còn viết nhạc để mưu sinh. Gia đình nhạc sĩ chủ yếu nhờ sạp bán quần áo do các con quản lý. Ông lùi lại một phần vì nhận ra lớp nhạc sĩ trẻ đã quá dồi dào để kế thừa đời sống âm nhạc đương đại. Nhạc sĩ nói: "Mỗi thời có một gu khác nhau, chưa chắc những sáng tác mới của tôi sẽ được công chúng đón nhận như xưa. Tôi không mấy buồn vì quan niệm sống ở đời, ai rồi cũng đi đến giai đoạn đó".

Dù vậy, ông vẫn ấp ủ nhiều dự án. Gần đây, một số đồng nghiệp gợi ý ông một CD tuyển tập các bản hit của Bảo Chấn, do các ca sĩ trẻ thể hiện. Ông nói: "Thỉnh thoảng, tôi lên Youtube và bất ngờ nghe các bạn trẻ hát lại nhạc mình. Đó cũng là điều an ủi cho một nhạc sĩ đã bước vào tuổi xế chiều".

Bảo Chấn tái xuất làm giám khảo ở tuổi 72. Ảnh: Lê Trần

Bảo Chấn sinh năm 1950, là một trong những nhạc sĩ thế hệ đầu của nhạc trẻ sau thời kỳ Đổi mới. Ông bắt đầu sáng tác từ đầu thập niên 1980. Tên tuổi ông gắn liền giai đoạn hưng thịnh của chương trình Làn sóng xanh. Các ca khúc của ông chủ yếu mang âm hưởng lãng mạn, trữ tình, như Tình thôi xót xa, Dấu vết, Hoa cỏ mùa xuân, Nơi ấy bình yên, Nỗi nhớ dịu êm, Bên em là biển rộng...

Các bản hit của ông giúp nhiều ca sĩ đến gần hơn với công chúng, như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường... Ông cũng được coi như một trong những tên tuổi tiên phong ở lĩnh vực hòa âm phối khí tại Việt Nam.

The Only Show dài 17 tập, phát sóng đầu tháng 3. Chương trình quy tụ nhiều thí sinh là quán quân, á quân của các cuộc thi âm nhạc khác. Ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhận huấn luyện thí sinh hát sáng tác mới với những bản phối khác nhau. Cuộc thi giới thiệu bài hát của nhiều nhạc sĩ: Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu.

Tam Kỳ