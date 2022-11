Bảo Chấn: 'Đức Trí bản lĩnh hơn tôi'

Nhạc sĩ Bảo Chấn khen tài năng của Đức Trí vượt trội ông, cho rằng anh là một trong những người đi đầu, lèo lái nhạc Việt hiện tại.

Bảo Chấn có buổi ra mắt đĩa than Nơi ấy bình yên, do Đức Trí sản xuất và phối khí, tối 5/11 tại TP HCM. Nhạc sĩ 72 tuổi cho biết khi Đức Trí ngỏ ý muốn thực hiện album, ông liền đồng ý vì tin tưởng tuyệt đối tài năng của anh. Ngày nghe lại thành quả, ông khóc vì xúc động.

"Dân trong nghề chúng tôi thường có câu 'Less is more', đề cao cách chơi nhạc mộc mạc, có hồn nhưng vẫn đậm kỹ thuật. Ngày trước, tôi rất muốn làm được điều đó nhưng không thể, thì nay, Đức Trí đã làm được. Cậu ấy bản lĩnh hơn tôi nhiều", ông nói.

Vợ Bảo Chấn tặng hoa cho nhạc sĩ (giữa) mừng đĩa nhạc mới của ông và Đức Trí (phải). Ảnh: Mai Nhật

Theo Bảo Chấn, mối thâm giao của ông và Đức Trí bắt đầu từ thập niên 1990. Ngày ấy, Đức Trí cùng Hoài Sa nổi lên như những gương mặt trẻ tài năng của giới phối khí, thường tham gia các album của đàn anh, trong đó có Bảo Chấn. Một lần cùng đi công tác châu Âu, ông hồi hộp vì chuyến xuất ngoại đầu tiên, "thấy tuyết thôi cũng sợ". Ngược lại, Đức Trí tỉnh như không, còn rủ ông đi phượt. Ông gạt ngang: "Mày thích thì cứ đi". Không nói gì, anh vác ba lô đi, một tháng sau mới trở lại đoàn. Bảo Chấn nói: "Lần đó, tôi vừa sợ vừa nể, bảo cậu này về sau thế nào cũng làm nên chuyện. Quả nhiên, với tôi, Đức Trí bây giờ đã là một trong những nhà lãnh đạo mới của nhạc Việt".

Đức Trí cho biết làm đĩa nhạc trước tiên để tri ân Bảo Chấn - một trong hai thần tượng của anh, bên cạnh nhạc sĩ Quốc Dũng. Ngày trước, nhờ có nhiều dịp làm chung, anh nắm giữ nhiều bản thảo gốc các bài hit một thời Bảo Chấn viết. Nhiều ca khúc của ông vốn có lời khác với phiên bản hiện tại. Khi thu album, anh giữ lại phần lời đầu, chẳng hạn bài Một ngày mùa đông vốn có tên Giờ đây anh biết, ca khúc Biết em còn chút dỗi hờn có tên gốc Để em còn chút yêu người. Đức Trí cũng mạnh dạn đổi nhịp bài hát, từ nhịp 4/4 đặc trưng của Canto Pop chuyển sang điệu Bossa Nova.

Mỹ Hạnh hát 'Bên em là biển rộng' (show Bảo Chấn, Đức Trí) ngày 5/11 Mỹ Hạnh hát "Bên em là biển rộng" trong show giới thiệu đĩa nhạc mới của Bảo Chấn, tối 5/11. Video: Mai Nhật

Đức Trí nói khi biết anh làm đĩa mới, nhiều giọng ca xin góp mặt, trong đó có những tên tuổi từng nổi tiếng với nhạc Bảo Chân, song anh từ chối vì không thấy ở họ sự mới lạ. Ngoài Mỹ Hạnh - học trò một thời của Bảo Chấn, đa số ca sĩ trong album là gương mặt trẻ như Lân Nhã, Uyên Linh, Hakoota Dũng Hà, Bích Trâm... Anh cũng chọn cách thu âm một "take" - hát một lượt - thay vì ngắt ngang để đảm bảo tính nguyên bản của cảm xúc.

Đĩa nhạc mang âm hưởng acoustic với các giai điệu đặc trưng của nhạc cụ mộc như string (dàn dây), kèn trumpet... Đức Trí nói "không" với các giai điệu điện tử. Như những lần phát hành đĩa than trước, anh không thực hiện phiên bản CD và nhạc số vì muốn khán giả thưởng thức đĩa nhạc với chất lượng âm thanh tốt nhất.

Bảo Chấn ký tặng cho khán giả trong đêm nhạc 5/11. Ảnh: Mai Nhật

Bảo Chấn sinh năm 1950, là một trong những nhạc sĩ thế hệ đầu của nhạc trẻ sau thời kỳ Đổi mới. Ông bắt đầu sáng tác từ đầu thập niên 1980. Tên tuổi ông gắn liền giai đoạn hưng thịnh của chương trình Làn sóng xanh. Các ca khúc của ông chủ yếu mang âm hưởng lãng mạn, trữ tình, như Tình thôi xót xa, Dấu vết, Hoa cỏ mùa xuân, Nơi ấy bình yên, Nỗi nhớ dịu êm, Bên em là biển rộng...

Các bản hit của ông giúp nhiều ca sĩ đến gần hơn với công chúng, như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường... Ông cũng được coi như một trong những tên tuổi tiên phong ở lĩnh vực hòa âm phối khí tại Việt Nam.

Đức Trí sinh năm 1973, tốt nghiệp ngành Biên soạn và Sản xuất Âm nhạc đương đại tại Berklee College of Music ở Boston, Mỹ. Anh từng thực hiện album cho các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Phương Vy, Quốc Thiên... Anh có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến, như: Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Ta chẳng còn ai, Khi giấc mơ về, Có nhau trọn đời, Lúc mới yêu... Anh từng lập công ty Music Faces, chuyên đào tạo ca sĩ, trong đó có Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu, Suboi...

Mai Nhật