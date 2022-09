Bao cao su OK ra mắt hình ảnh mới 'Sói Đầu Đàn'

Bao cao su OK làm mới thương hiệu với hình ảnh Sói Đầu Đàn tại sự kiện "Đêm Trăng Dầm", diễn ra tại POC POC Beer Garden.

Bao cao su OK là thương hiệu đến từ Mỹ, có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 với nhiều hoạt động cộng đồng, chiến dịch giúp bảo vệ sức khỏe tình dục, giáo dục giới tính và kế hoạch hóa gia đình. OK tiên phong và xoá mờ sự mặc cảm, e ngại khi nói về chủ đề giáo dục giới tính giữa hai thế hệ phụ huynh và con cái. Bởi vậy thương hiệu rất gần gũi, mang nhiều hoài niệm của người tiêu dùng, gắn liền với cuộc sống bình dân.

Bao cao su OK là "người bạn đồng hành" của nhiều cặp đôi. Ảnh: OK

Trải qua gần 30 năm đồng hành cùng người dân Việt, thương hiệu đã có những chuyển mình ấn tượng nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động ý nghĩa tới cộng đồng. Những hoạt động thiết thực như: chương trình giáo dục sức khỏe tình dục, phòng chống nạo phá thai, phát bao cao su miễn phí cho sinh viên... thể hiện rõ ràng tính nhân văn cũng như vai trò của một trong những thương hiệu bao cao su đi đầu thị trường.

Nhưng vài năm trở lại đây, do khá kín tiếng trước truyền thông nên thương hiệu bao cao su OK không được nhắc đến nhiều, cùng với đó, thị trường bao cao su tại Việt Nam ngày càng nhiều cạnh tranh. Trước bối cảnh đó, OK đã có màn tái xuất với hình tượng mới khác biệt, thể hiện rõ tinh thần tiên phong, mạnh mẽ và cá tính.

Điểm nhấn trong lần trở lại đường đua truyền thông của OK lần này là sự kiện "Đêm Trăng Dầm" tổ chức tại POC POC Beer Garden vào đêm Trung thu vừa qua. Lấy hình ảnh chủ đạo là Sói Đầu Đàn, sự kiện lần lượt dẫn dắt người tham gia qua nhiều cung bậc cảm xúc ngay từ khi bước vào "Lãnh Địa Sói". Xuyên suốt sự kiện, loạt trò chơi tương tác "Phân loại con mồi", "Ma Sói một đêm"... đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho người tham gia.

Hình ảnh mới là bước chuyển mình của thương hiệu bao cao su có mặt lâu năm tại thị trường Việt Nam, tạo nên ấn tượng sâu đậm với giới trẻ. Ảnh: OK

Anh Hoàng (25 tuổi, TP HCM), một người tham gia sự kiện, cho biết, chưa khi nào được góp mặt tại một lễ Trung thu đặc biệt như vậy. "Từ khu vực chụp hình đến màn trình diễn của DJ đều được chuẩn bị chuyên nghiệp. Đặc biệt nhất với mình có lẽ là trò Ma Sói một đêm. Tôi đã chớp ngay thời cơ để tỏ tình với crush", anh bày tỏ.

Thẳng thắn, quyết đoán và cởi mở là tinh thần chung của các chàng trai khi tham gia "Đêm Trăng Dầm". Đó cũng là tinh thần của thương hiệu bao cao su OK khi lựa chọn hình ảnh Sói Đầu Đàn cho chiến dịch ra mắt hình tượng mới.

Ông Phạm Hoàng Hiệp, đại diện thương hiệu OK chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn hình ảnh mới của OK sẽ tiếp thêm cảm hứng thăng hoa cho các chàng trai, luôn sẵn sàng 'hóa sói' trên giường và dẫn lối bạn tình của mình vào cuộc yêu nồng nhiệt. Khôn khéo, bản lĩnh, dẻo dai và mạnh mẽ như những con sói đầu đàn chính là những gì nằm bên trong một người đàn ông của OK".

Ông Hiệp cũng tiết lộ sau "Đêm Trăng Dầm" sẽ còn rất nhiều hoạt động khuấy đảo giới trẻ với những bất ngờ thú vị trong thời gian tới và lần lượt được bật mí tại fanpage OK Việt Nam: facebook.com/okvietnam.official.

