Bao cao su ế ẩm, đồ chơi tình dục lên ngôi ở Trung Quốc

Các nhà máy bao cao su tại Quảng Đông phải đóng cửa dây chuyền vì ế ẩm, trong khi thị trường đồ chơi tình dục lại bùng nổ doanh số nhờ gần 300 triệu người độc thân.

Sáng đầu đông, không khí tại một nhà máy sản xuất bao cao su ở Quảng Đông vắng lặng, trái ngược với cảnh ba ca sản xuất liên tục trước kia. Nhiều dây chuyền đã bị tháo dỡ.

"Doanh số giảm liên tiếp ba năm, có lúc sụt tới 40%, chúng tôi buộc phải tìm đường sống mới", ông Wang Zong, lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ.

Tình cảnh của ông Wang phản ánh bức tranh xám màu của ngành công nghiệp này. Theo Sina Finance, quy mô thị trường bao cao su Trung Quốc năm 2024 ước đạt 15,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ USD), giảm 17% so với cùng kỳ và thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh năm 2019. Ngay cả những thương hiệu lớn cũng ghi nhận đà chững lại của sức mua.

Nguyên nhân cốt lõi là sự thay đổi trong quan niệm sống. Dưới áp lực kinh tế và cạnh tranh khốc liệt, giới trẻ Trung Quốc ngày càng ngại bước vào các mối quan hệ cam kết. Lộ trình truyền thống "yêu - cưới - sinh con" đang dần bị thay thế bằng ưu tiên phát triển bản thân.

Thống kê đến năm 2024, Trung Quốc có khoảng 297 triệu người độc thân, chiếm 21% dân số. Đáng chú ý, khảo sát của Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán chỉ ra rằng ngay cả nhóm có bạn đời cũng "lười" thân mật. Tỷ lệ nam nữ có người yêu nhưng không quan hệ tình dục suốt một năm lần lượt là 15% và 10%.

Khi tần suất thân mật giảm, những mặt hàng thiết yếu như bao cao su chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trên mạng xã hội Weibo, quan điểm "yêu đương tốn kém, không yêu thì không cần bao cao su" được nhiều người trẻ thế hệ Gen Z hưởng ứng.

Tuy nhiên, "lười yêu" không đồng nghĩa với việc nhu cầu sinh lý biến mất. Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền sang phương thức tự thỏa mãn.

Năm 2024, quy mô thị trường đồ chơi tình dục (sex toys) tại Trung Quốc đạt hơn 194 tỷ nhân dân tệ, tăng 60% so với 5 năm trước. Tần suất mua hàng trung bình tăng từ 2,1 lần lên 5,3 lần mỗi năm. Riêng trong dịp lễ Độc thân (11/11) vừa qua, doanh thu mảng này vượt 8,5 tỷ nhân dân tệ. Phụ nữ trở thành lực lượng tiêu thụ chủ đạo khi đóng góp tới 67% doanh số, cho thấy sự cởi mở hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Trước làn sóng này, các ông lớn ngành hàng "nhạy cảm" buộc phải tái cấu trúc. Durex bắt đầu mở rộng sang mảng gel bôi trơn và thiết bị hỗ trợ. Trong khi đó, Karex Bhd - nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới - cũng chuyển dịch một phần năng lực sản xuất sang găng tay y tế để bù đắp sụt giảm.

Sự trỗi dậy của búp bê và đồ chơi tình dục được xem là chỉ dấu cho một xã hội đang chuyển mình: từ tìm kiếm khoái cảm dựa vào đối tác sang sự tự chủ, sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm cá nhân thay vì đầu tư vào những mối quan hệ ràng buộc.

Bảo Nhiên (Theo Worldjournal, Sohu)