'Báo cáo nhân quyền của Mỹ không khách quan về tình hình Việt Nam'

Bộ Ngoại giao cho biết báo cáo nhân quyền 2024 của Mỹ tiếp tục đưa ra nhận định không khách quan, dựa trên thông tin không chính xác về tình hình Việt Nam.

"Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 12/8, chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người. Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói trong họp báo hôm nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó hai ngày công bố báo cáo nhân quyền thường niên 2024, trong đó có phần về Việt Nam với các nội dung liên quan đến quyền tự do ngôn luận, báo chí và tôn giáo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bà Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, luôn coi con người trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước.

"Đảng và nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao cuộc sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bằng các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trên thực tiễn", bà nói.

Người phát ngôn khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Ngọc Ánh - Nguyễn Tiến