Báo cảnh sát người khác say rượu, tài xế bị phạt vì quá say

CanadaCảnh sát phải xử lý một trường hợp đặc biệt, khi một tài xế dừng xe khác vì cho rằng người kia say rượu, trong khi chính mình vi phạm.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), sự việc xảy ra vào ngày 31/12/2024. Một tài xế gọi điện báo rằng anh ta nghi ngờ một tài xế khác say rượu và làm cách nào đó đã dừng xe đối phương nhằm chấm dứt mối đe dọa tiềm tàng cho người tham gia giao thông khác. Nhưng tình huống trở nên hài hước khi cảnh sát đến nơi.

Sau khi đến hiện trường và tiếp xúc với cả hai tài xế, cảnh sát phát hiện rằng người bị nghi ngờ say rượu thực tế không say. Hành vi có vẻ bất thường chỉ do khó khăn khi lái xe vào ban đêm. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là người gọi điện - 50 tuổi - mới là người đang say rượu.

Xe cảnh sát dừng phía sau xe của tài xế vi phạm. Ảnh: RCMP

"Khi cảnh sát đến, họ thấy mùi rượu từ hơi thở của tài xế tố giác và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ. Tài xế này không vượt qua bài kiểm tra và nhận ngay lệnh cấm lái xe trong 90 ngày đồng thời bị tịch thu phương tiện trong 30 ngày", báo cáo từ RCMP cho biết.

Đại diện cảnh sát nói thêm rằng họ đã xử lý các tài xế vi phạm khác cùng đêm đó. Một người không qua bài kiểm tra nồng độ cồn, trong khi người khác từ chối kiểm tra đều chịu mức phạt tương tự tài xế nêu trên.

Tại Canada, luật quy định nồng độ cồn tối đa với tài xế là 80 mg/100 ml máu. Vượt mức này, người vi phạm có thể đối mặt án hình sự với mức phạt rất nặng. Cụ thể, với lần vi phạm đầu tiên, tiền phạt tối thiểu 700 USD và tối đa 10 năm tù. Lần vi phạm thứ bị giam giữ tối thiểu 30 ngày và tối đa 10 năm tù. Lần vi phạm thứ ba chịu mức giam giữ tối thiểu 120 ngày và tối đa 10 năm tù.

Mỹ Anh