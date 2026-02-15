Bão bụi tấn công Israel

Gió mạnh cuốn cát bụi từ Sahara tràn vào Israel, đẩy Tel Aviv lên top đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu.

Gió bụi từ Bắc Phi và sa mạc Sahara đổ bộ Israel, khiến chất lượng không khí ở nước này giảm nghiêm trọng, bắt đầu từ khoảng 3h ngày 14/2. Tầm nhìn ở nhiều nơi trên toàn quốc giảm, nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng "nguy hại".

Trong giai đoạn cao điểm của bão bụi, các nền tảng khảo sát chất lượng không khí như IQAir ghi nhận Tel Aviv và Jerusalem là những đô thị ô nhiễm không khí nhất thế giới, chỉ số ô nhiễm cao hơn Almaty của Kazakhstan, Lahore của Pakistan và Kolkata của Ấn Độ.

Israel đang kiểm soát toàn bộ Jerusalem, trong khi Chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo người dân đóng cửa sổ, dùng máy lọc không khí, đeo khẩu trang kể cả khi ở trong nhà. Người mắc bệnh tim, phổi, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai cần hạn chế ra ngoài, tránh vận động mạnh ngoài trời.

Tel Aviv trong màn sương bụi dày đặc ngày 14/2. Ảnh: ToI

Sương bụi bắt đầu tan từ giữa ngày, nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo gió duy trì ở mức tối thiểu 55 km/h, gió giật có thể lên tới 65 km/h.

Giới chức cũng cảnh báo người dân không tắm biển, do mặt biển "động từ mạnh đến rất mạnh", sóng cao 2,4 m ở bờ biển miền trung do gió lớn.

Diễn biến thời tiết này xảy ra khi một số khu vực của Israel được dự báo có thể có mưa. Ở phía bắc, núi Hermon có tuyết rơi, sau đợt tuyết đầu mùa năm ngoái.

Bão bụi không hiếm ở Israel, quốc gia nằm gần sa mạc Sahara và các vùng hoang mạc ở Bắc Phi và Trung Đông, đặc biệt vào cuối đông và đầu xuân, nhưng không thường đẩy mức ô nhiễm không khí lên mức "nguy hại". Các đợt nghiêm trọng khiến Tel Aviv hay Jerusalem đứng đầu bảng ô nhiễm toàn cầu được cho là hiếm.

Đức Trung (Theo Times of Israel, Jerusalem Post, AFP)