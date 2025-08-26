Bão bụi che kín bầu trời ở Mỹ

Trận bão kèm gió mạnh cuốn theo màn bụi khổng lồ trùm lên thành phố Arizona City, gây mất điện và tốc mái nhà ga sân bay.

Bernae Boykin Hitesman đang lái xe đưa hai con nhỏ tuổi từ trường về nhà thì cơn bão bụi ập đến vào cuối giờ chiều ngày 25/8 ở Arizona City, cách thủ phủ Phoenix của bang Arizona khoảng 95 km về phía đông nam. Trời bất ngờ tối sầm, cô nhanh chóng tấp xe vào lề đường khi bão bụi nuốt chửng chiếc xe.

"Tôi không thể nhìn rõ bàn tay mình nếu thò ra ngoài trời", cô nói.

Bão cát nuốt chửng thành phố Mỹ Bão bụi tràn qua vùng đô thị Phoenix ngày 25/8. Video: Fox News

Boykin Hitesman ngửi thấy mùi cát, cảm nhận gió mạnh làm rung chuyển ôtô suốt 15 phút cho tới khi cơn bão đi qua.

"Tôi đã rất lo lắng", cô nói. "Các con tôi vô cùng sợ hãi nên tôi cố tỏ ra can đảm vì con".

Các nhà khí tượng học của Mỹ cho biết hiện tượng bão bụi này là "haboob", thường xảy ra ở những khu vực bằng phẳng, khô cằn. Mưa to và gió lớn ập tới sau haboob khiến một số nhà ga ở sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor bị tốc mái, nhiều chuyến bay bị hoãn cất hạ cánh. Hơn 15.000 khách hàng, chủ yếu ở hạt Maricopa và thành phố Phoenix bị mất điện.

Richard Filley, giáo sư đại học đã nghỉ hưu sống tại Gilbert, cách Phoenix khoảng 36 km về phía đông nam, cho biết cơn bão cát khiến cây cối lắc lư mạnh.

"Cát mịn len lỏi qua mọi khe hở và khoảng trống nhỏ vào nhà tôi", ông nói. "Tôi mừng là cơn bão đã qua. Nhìn vào ảnh chụp haboob, bạn sẽ thấy chúng là một hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục. Chúng đẹp theo cách riêng".

Hồng Hạnh (Theo AP)