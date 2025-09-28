Bão Bualoi dự kiến đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị vào chiều nay

Vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 11, sóng biển cao 3-5 m. Vùng ven biển và các đảo thuộc Ninh Bình - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 0,5-1,5 m, riêng nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh 1-1,5 m.

Ảnh vệ tinh bão Bualoi lúc 4h ngày 28/9. Ảnh: NCHMF

Trên đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9. Từ trưa nay, Thanh Hóa - bắc Quảng Trị gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14. Từ chiều nay, ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dù chưa vào đất liền, tác động của rìa mây đã gây mưa cho miền Trung từ hôm qua. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở Hương Trạch (Hà Tĩnh) 94 mm, Tân Hóa (Quảng Trị) 102 mm, Hồng Trung (Huế) 93 mm.

Dự báo trong ba ngày tới, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - đến bắc Quảng Trị 200-400 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Từ nay đến 1/10, các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế thì có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 5-9 m ở thượng lưu, hạ lưu 2-5 m. Đỉnh lũ sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), Bưởi, Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động hai, ba, trên báo động ba (báo động ba là cao nhất và nguy hiểm nhất).

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Hương, Bồ (Huế) lên mức báo động một, hai và trên báo động hai.

Các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có nguy cơ cao ngập lụt; trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có thể bị sạt lở.

Cấp bão và mức độ ảnh hưởng. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Để ứng phó với bão, 4 cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ dừng tiếp nhận tàu bay trong ngày 28-29/9. Các tỉnh thành được yêu cầu hoàn tất cấm biển trước 12h hôm qua, tuyệt đối không còn tàu thuyền hoạt động sau 17h cùng ngày. 17h hôm nay, địa phương phải cơ bản hoàn tất sơ tán dân ở các vùng xung yếu.

Gia Chính