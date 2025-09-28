Bão Bualoi dự kiến đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị vào chiều nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, bão trên vùng biển tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.
Dự báo, tâm bão sẽ đi gần như song song bờ biển miền Trung từ Đà Nẵng trở lên nên tác động sẽ tăng dần theo hướng từ Đà Nẵng đến Nghệ An trong hôm nay. Đến 16h, bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, giữ hướng và tốc độ. Sau đó, bão đi vào khu vực này, gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên tháng 5 cấp.
Đến 4h ngày mai, bão trên đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, giữ hướng nhưng tốc độ giảm còn 25-30 km/h. Những giờ tiếp theo bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp ở Thượng Lào.
Đài khí tượng Nhật Bản cho biết hiện bão mạnh 126 km/h và duy trì sức gió này khi đi dọc bờ biển miền Trung đến lúc vào đất liền Nghệ An - Quảng Trị. Đài Hong Kong cho rằng bão đổ bộ đầu tiên vào đèo Ngang (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị) với sức gió 140 km/h, sau đó đi vào Hà Tĩnh - Nghệ An.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây của bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.
Vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m.
Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 11, sóng biển cao 3-5 m. Vùng ven biển và các đảo thuộc Ninh Bình - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 0,5-1,5 m, riêng nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh 1-1,5 m.
Trên đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9. Từ trưa nay, Thanh Hóa - bắc Quảng Trị gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14. Từ chiều nay, ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Dù chưa vào đất liền, tác động của rìa mây đã gây mưa cho miền Trung từ hôm qua. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở Hương Trạch (Hà Tĩnh) 94 mm, Tân Hóa (Quảng Trị) 102 mm, Hồng Trung (Huế) 93 mm.
Dự báo trong ba ngày tới, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - đến bắc Quảng Trị 200-400 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.
Từ nay đến 1/10, các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế thì có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 5-9 m ở thượng lưu, hạ lưu 2-5 m. Đỉnh lũ sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), Bưởi, Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động hai, ba, trên báo động ba (báo động ba là cao nhất và nguy hiểm nhất).
Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Hương, Bồ (Huế) lên mức báo động một, hai và trên báo động hai.
Các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có nguy cơ cao ngập lụt; trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có thể bị sạt lở.
Để ứng phó với bão, 4 cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ dừng tiếp nhận tàu bay trong ngày 28-29/9. Các tỉnh thành được yêu cầu hoàn tất cấm biển trước 12h hôm qua, tuyệt đối không còn tàu thuyền hoạt động sau 17h cùng ngày. 17h hôm nay, địa phương phải cơ bản hoàn tất sơ tán dân ở các vùng xung yếu.
Gia Chính