Báo Bồ Đào Nha bất ngờ khi Messi được đề cử The Best

Nhiều trang báo Bồ Đào Nha hay Hà Lan không ngờ siêu sao Lionel Messi vào Top 11 cầu thủ hay nhất theo giải The Best 2024 của FIFA.

Danh sách này gồm Dani Carvajal, Erling Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, Toni Kroos, Vinicius Junior và Messi, do hội đồng chuyên môn FIFA lựa chọn dựa trên màn trình diễn của cầu thủ từ ngày 21/8/2023 đến 10/8/2024.

"Danh sách đề cử có những ứng viên được chờ đợi, nhưng cũng xuất hiện vài bất ngờ", báo Bồ Đào Nha A Bola viết. "Đầu tiên chính là Messi, khi anh vô địch Copa America mùa trước nhưng không đoạt danh hiệu nào cùng Inter Miami".

Chuyên trang thể thao Hà Lan Voetbal International cũng có quan điểm tương tự khi đưa tin về các đề cử. "Messi không được đề cử Quả Bóng Vàng 2024, nhưng lại có tên trong danh sách rút gọn của The Best", báo viết. "Messi vô địch Copa America 2024, nhưng James Rodriguez mới được chọn là cầu thủ hay nhất giải".

Messi với danh hiệu Copa America 2024 trên sân Hard Rock, thành phố Miami Gardens, bang Florida, Mỹ tối 14/7/2024. Ảnh: Reuters

Trong 11 cầu thủ được đề cử The Best, có bảy cầu thủ đứng trong Top 11 Quả Bóng Vàng. Messi không thuộc Top 30 Quả Bóng Vàng, còn Valverde và Wirtz lần lượt ở vị trí 17 và 12. Ba cầu thủ nằm trong Top 11 Quả Bóng Vàng không được FIFA chọn là Lautaro Martinez, Harry Kane và Phil Foden.

Trong phần giới thiệu thành tích của cầu thủ được đề cử trên trang chủ FIFA, Messi cũng có ít thông tin nhất, chỉ là "vô địch Copa America và nằm trong đội hình tiêu biểu". Cầu thủ có nhiều thành tích nhất theo thông tin của trang chủ là Wirtz, với chức vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen cùng nhiều giải thưởng cá nhân.

The Best được tính dựa trên lá phiếu của bốn nhóm, gồm HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, nhà báo từ các liên đoàn thành viên và độc giả bình chọn trực tuyến. Trọng số của các nhóm được chia đều nhau, mỗi nhóm có 25% giá trị. Mỗi người bình chọn sẽ xếp thứ tự 11 cầu thủ được đề cử, trong đó người đứng đầu nhận được 13 điểm, sau đó lần lược nhận 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 điểm.

The Best được trao từ năm 2016, và Messi đang giữ kỷ lục ba lần giành giải năm 2019, 2022 và 2023. Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski hai lần được vinh danh, còn Luka Modric một lần thắng giải. Lễ trao The Best 2024 dự kiến diễn ra trong tháng 1/2025.

Hoàng An