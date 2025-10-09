Báo Arab Saudi: 'Indonesia thua dù dùng 11 cầu thủ gốc Hà Lan'

Tờ Arriyadiyah, nhật báo thể thao lớn nhất của Arab Saudi, nhấn mạnh vào chi tiết Indonesia sử dụng 11 cầu thủ gốc Hà Lan trong trận thua ngược 2-3 ở vòng loại bốn World Cup 2026.

Sau trận đấu tại sân King Abdullah tối 8/10, Arriyadiyah đăng bài với tiêu đề: "11 cầu thủ gốc Hà Lan đã tăng cường sức mạnh cho Indonesia, trong trận gặp Arab Saudi".

Theo tờ báo này, HLV Patrick Kluivert xếp 8 cầu thủ mang dòng máu Hà Lan trong đội hình xuất phát, và tung thêm ba nhân tố tương tự ở hiệp hai. Nguồn dữ liệu mà Arriyadiyah sử dụng được cho là lấy từ chuyên trang tin chuyển nhượng Transfermarkt.

"Tổng cộng, có 11 cầu thủ Indonesia mang dòng máu Hà Lan đã góp mặt trong trận gặp đội tuyển Arab Saudi", bài báo có đoạn.

Cầu thủ Indonesia (áo đỏ) thất vọng khi Firas Al-Buraikan ghi bàn thứ ba cho Arab Saudi, ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á ngày 8/10/2025. Ảnh: Reuters

Arriyadiyah cho rằng nhiều cầu thủ Indonesia vẫn mang song tịch Hà Lan - Indonesia, trong đó có thủ môn Maarten Paes, hậu vệ Kevin Diks, Jay Idzes và Dion Cools, tiền vệ Marc Klok, Joey Pelupessy, cùng hai tiền đạo Emiliano Jonathan và Ragnar Oratmangoen.

Tờ này còn liệt kê các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Eliano Reijnders, Olivier Rommens và Tom Haye là "hoàn toàn mang dòng máu Hà Lan". Ngoài ra, Sandy Walsh được nhắc đến là "người có hai quốc tịch Indonesia và Bỉ".

Trang Bola của Indonesia lập tức phản bác. Báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo nhấn mạnh toàn bộ các cầu thủ kể trên đều đã nhập tịch và mang quốc tịch Indonesia, theo quy định của luật pháp Indonesia - quốc gia không chấp nhận song tịch.

Trận này, Indonesia ghi hai bàn do công hậu vệ Kevin Diks ở phút 11 và 88, đều từ chấm phạt đền. Nhưng Arab Saudi thắng ngược nhờ pha lập công của Waheb Saleh phút 17 cùng cú đúp của Feras Al-Brikan ở các phút 36 và 62.

Thủ thành Maarten Vincent Paes chặn cú sút của Salem Al Dawsari. Ảnh: AP

Trang thể thao Voetbal Primeur (Hà Lan) dành sự chú ý đặc biệt cho trận ra quân của tuyển Indonesia vì sự góp mặt của các cầu thủ đến từ quốc gia châu Âu này.

"Kluivert và các học trò đã chiến đấu kiên cường, nhưng thất bại này khiến con đường đến World Cup trở nên gập ghềnh", Voetbal Primeur bình luận. "Indonesia cần thắng Iraq ở trận tiếp theo để nuôi hy vọng ít nhất giành vé qua vòng play-off".

Ở vòng loại thứ tư, Indonesia chung bảng B với chủ nhà Arab Saudi và Iraq. Đại diện Đông Nam Á còn trận gặp Iraq ngày 12/10. Đội nhất bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026, đội nhì đá tiếp play-off và đội thứ ba bị loại.

Saudi Arab 3-2 Indonesia Diễn biến trận Indonesia thua Arab Saudi 2-3.

Hồng Duy (theo Bola)