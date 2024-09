Bão áp sát bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế

11h hôm nay, bão đang ở bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, trong vài tiếng nữa sẽ đổ bộ với sức gió tối đa 88 km/h (cấp 9).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão (tên quốc tế Soulik) đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh 20-25 km/h, sức gió tăng lên một cấp so với buổi sáng, cấp 8-9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong 2-3 tiếng nữa bão Soulik sẽ đổ bộ Quảng Bình - Quảng Trị, dự kiến sức gió vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11. Gió trên cấp 6, giật cấp 8-9 mở rộng ra toàn bộ vùng ven biển đất liền Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Soulik. Ảnh: NCHMF

Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) sáng nay đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh), Lệ Thủy (Quảng Bình) cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay ở Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) gần 310 mm, Hoà Bắc (Đà Nẵng) gần 170 mm.

"Chúng tôi đặc biệt lưu ý người dân là hoàn lưu bão Soulik gây mưa rất lớn ở Trung Trung Bộ, nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi phía tây là rất cao, nhất là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An", ông Khiêm nói.

Dự báo đến 22h hôm nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8 ở Trung Lào.

Sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở

Tại Quảng Trị, nơi tâm bão dự báo đi qua, trưa nay sóng biển đã cao 2-3 m. Ở bờ biển xã Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, người dân đã đưa tàu thuyền lên cao, chằng chống nhà cửa. Hàng chục hàng quán ven biển đã dọn dẹp đồ đạc, di chuyển vào các nhà kiên cố trú tránh bão.

Quảng Nam không phải là tâm bão, trưa nay trời tạnh ráo. Tuy nhiên, mưa lớn từ đêm qua đã gây sạt lở nhiều khu dân cư, tuyến đường liên xã huyện Nam Trà My. Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch huyện Nam Trà My, cho biết gần 1.400 người gồm bộ đội, công an, đội xung kích được huy động ứng phó mưa bão.

Huyện đã tích trữ 300.000 kg gạo; 1.200 thùng mì tôm, lương khô dự trữ tại các nhà kho của xã, trường học, nhà kho thôn, các cửa tiệm tạp hóa và trong nhân dân. Qua rà soát, huyện Nam Trà My xác định có 39 khu dân cư có nguy cơ sạt lở với hơn 5.000 người dự kiến sơ tán. "Đêm qua mưa lớn làm 17 ngôi nhà bị đất đá sạt lở tràn vào, 51 hộ dân người được sơ tán", ông Mẫn nói.

Tàu bè trên bờ biển Quảng Trị. Ảnh: Võ Thạnh

Hồ miền Trung cạn nước

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, hơn 2.300 hồ ở Bắc Trung Bộ mới đạt 43-65% dung tích thiết kế; Nam Trung Bộ gần 520 hồ dung tích tối đa 57%. Các hồ sẽ tích nước, góp phần cắt lũ và giảm ngập cho vùng lân cận khi bão vào gây mưa lớn.

Về tàu thuyền, theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến 6h30 hôm nay, các địa phương biên phòng các tỉnh đã kiểm đếm, hướng dẫn gần 67.000 tàu với hơn 306.000 người biết hướng di chuyển để trú tránh. Trong đó 199 tàu với 868 người hoạt động khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Ngãi, các tàu đã nắm được thông tin và đang di chuyển về bờ.

Về nông nghiệp, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Định còn hơn 1.600 ha lúa hè thu, hơn 32.000 ha hoa màu chưa thu hoạch.

Võ Thạnh - Đắc Thành - Gia Chính