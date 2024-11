Bảo Anh và con gái dẫn đầu hạng mục 'Hot Mom & Kid'

Bảo Anh và con gái - bé Misumi, hơn một tuổi - dẫn đầu về lượt bình chọn của khán giả tại giải Ngôi sao của năm 2024.

Hạng mục dành cho bà mẹ hoặc ông bố và em bé có sức hút lớn, được yêu mến qua các hoạt động nghệ thuật hoặc truyền thông.

Bảo Anh và con gái Misum đi du lịch hồi tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện mẹ con Bảo Anh đứng thứ nhất với hơn 24.000 lượt like, theo sau là cặp Hà Trí Quang, Thanh Đoàn cùng hai con - bé Kaka, Muội Muội có 3.065 lượt like. Các ứng viên còn lại gồm Phương Oanh và hai con Jimmy - Jenny nhận 3.020 lượt like, Lê Âu Ngân Anh - bé TiNo nhận 2.820 lượt like, mẹ con diễn viên Kha Ly - bé Lita được 965 lượt like, Cao Thái Sơn và con trai Cao Thái Minh có 330 lượt like. Hệ thống mở cổng bình chọn từ 9h ngày 8/11 đến 9h ngày 29/11.

Bảo Anh cho biết hạnh phúc khi được nhiều người yêu mến, ủng hộ cô và con gái. Cô hy vọng giành được giải thưởng làm kỷ niệm cho hai mẹ con.

Bảo Anh 32 tuổi, quê TP HCM, nổi tiếng từ khi thi The Voice 2012. Cô ghi dấu ấn với hình ảnh mong manh, chất giọng nhẹ nhàng. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Như lời đồn, Lười yêu. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô từng đóng phim Bẫy ngọt ngào.

Năm 2023, Bảo Anh công khai con gái Misumi, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Cô cho biết muốn giữ sự bình yên trong cuộc sống nên không tiết lộ thông tin về bố của bé. Những khoảnh khắc ngọt ngào của hai mẹ con được Bảo Anh thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Bảo Anh vào con gái dẫn đầu 'Hot Mom/Dad & Kid' giải Ngôi sao Bảo Anh bên con gái. Video: Nhân vật cung cấp

Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên của chuyên trang Ngôi Sao, phát triển bởi báo điện tử VnExpress, bắt đầu từ năm 2012. Giải thưởng nhằm ghi dấu và tôn vinh những cống hiến nổi bật của nghệ sĩ trong năm dưới sự công nhận và ủng hộ từ phía khán giả cùng hội đồng giám khảo chuyên môn - là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Năm nay, chương trình chọn chủ đề "Symbiosis", gồm năm hạng mục giải thưởng Mỹ nhân của năm, Mỹ nam của năm, Anh trai tài năng, Hot Mom/Dad & Kid, Hiện tượng giải trí. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TP HCM Độc giả tham gia bình chọn cho các hạng mục và nghệ sĩ yêu thích tại đây.

Hoàng Dung